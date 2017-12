"La Nueva Luna" no seguirá como tal

Tras la muerte de Marcelo González, el cofundador de la "Nueva Luna" junto al "Chino", Ramón "El Mago" Benítez, adelantó que no seguirá "La Nueva Luna", aunque la banda seguirá unida en un nuevo proyecto musical.

Benítez, en relación a la muerte de su compañero de más de 20 años en la popular banda de cumbia señaló que "tenemos un conocimiento interno entre nosotros que mucha gente no conoce. Pero todo ha terminado, ya pasó el velatorio y ahora arrancaremos con La Nueva Luna para adelante con el proyecto. Estamos yendo para adelante", comentó el músico.

"El Chino tuvo siempre el mismo problema por el cual no podía respirar bien y dormía mal por ese motivo. Estuvo internado por eso. Se agregaron un montón de cosas más que la gente habla sin saber. Esto que pasó supongo que fue casual y que fue del problema que tenía de siempre", explicó el Mago.

Sobre el futuro del grupo sin El Chino, Benítez adelantó: "Los músicos ya estábamos por entrar en vacaciones que siempre nos tomamos cuarenta días que se van a respetar. Seguramente quede como cabeza del grupo, lo que pasa es que como La Nueva Luna no vamos a ser más por respeto a él (El Chino) y los familiares. Es por el respeto que nos tenemos. No podemos presentarnos como La Nueva Luna con tanta euforia, no se puede. Lo tomo como algo personal. Seguramente nos presentaremos como El Mago y La Nueva Luna, El Mago... no sé, todavía no lo definí, pero tengo todo registrado y lo veremos".

"Arrancaremos con eso. Con todos los fans de La Nueva que me han escrito y tengo su apoyo, despacito arranquemos de nuevo. Los fans se queden tranquilos, más que nada lo digo por comentarios que veo en Facebook o Twitter, algunas cosas que no tienen nada que ver en el momento, cosas que la gente habla. Acá culminamos un ciclo en el que fuimos los mejores sin duda. Recorrimos el país de punta a punta como decimos siempre. Esto tiene que nacer de vuelta y hoy empezamos con otro proyecto nuevo con mismo estilo de siempre", cerró el Mago.