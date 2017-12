Recalculando: el Gobierno extendió los plazos para las metas económicas

El Gobierno nacional recalibró las metas de inflación para los próximos tres años a partir de un esquema que se alinea con la evolución de la economía real, y las fijó en 15% promedio para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020.

Lo anunciaron esta mañana el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, junto con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"El principal anuncio es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación y demoraremos un año más en llegar al 5% anual previsto inicialmente, que se alcanzará en el 2020", explicó el ministro Dujovne.

El motivo del cambio obedece a "una visibilidad mucho más clara de saber dónde están y cómo evolucionan los precios, por lo tanto nos sentimos más seguros en cuanto a las metas que estamos en condiciones de comprometernos", aclaró Dujovne.

"Hoy tenemos más información de la que teníamos en enero de 2016, en consecuencia en aquel punto de partida no contábamos con los datos que sí disponemos a esta altura", añadió el jefe de la cartera de Hacienda.

De esta manera, el Gobierno le da un manto de sinceridad a la evolución de la economía real a partir de lo construido: el promedio inflacionario del 10% previsto inicialmente para el año que viene se ubicará en torno al 15%, mientras que el 5% calculado para el 2019 se duplica al 10%, que será entonces la previsión con la que Mauricio Macri concluirá su mandato de cuatro años.

Dujovne asumió la responsabilidad del anuncio técnico entre los economistas que compartieron el panel, tras la introducción de Marcos Peña en cuanto al cumplimiento de los objetivos del equipo económico durante el presente ejercicio.

El ministro de Hacienda aprovechó la presentación para ratificar las metas de déficit primario, que a su juicio este año se "sobrecumplirán" (es decir, estará por debajo del 4,2%) y se continuará en el sendero de llegar al 3,2% el año que viene, 2,2% en el 2019 y 1,2% en el 2020.

En este sentido, no eludió los números del déficit financiero (incluye intereses por deuda) que recién en el 2020 será del 3,2%, un porcentaje que permitirá llegar a un punto de equilibrio respecto de la relación deuda/PBI.

Otro dato saliente resaltado por Dujovne es la baja registrada en el gasto público, cuya merma fue de "1,8 puntos del PBI", como también la presión tributaria que cerrará el año en "30,4% del PBI contra el 32% que había en el 2015".

"Con este escenario macroeconómico, la economía estará creciendo entre 2,8 y 3% este año y comenzará a mejorar un 3,5% promedio en los próximos años, siempre con la mirada en lograr cifras de pobreza más bajas en un país más justo y próspero", explicó.

Por su parte, el ministro Caputo hizo hincapié en el programa financiero de cara al futuro, y minimizó los riesgos del endeudamiento de acuerdo con la incidencia que tiene en el PBI.

"Vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central del Tesoro y prevemos que el año que viene estará en torno de los $140.000 millones, monto que bajará a $70.000 millones para el 2019, lo que representa una reducción del 80% y 90%, respectivamente", señaló Caputo.

El ministro adelantó que el año próximo las necesidades de financiamiento serán de "US$ 30.000 millones, mientras que en el 2019 se necesitarán US$ 26.000 millones. En este contexto, vamos a tratar de aumentar el financiamiento en el mercado interno para eliminar la dependencia externa".

De todas formas, Caputo subrayó que el ratio de deuda sobre el PBI "es muy bajo, con el 28,5% actual y recién se va a estabilizar entre los años 2020 y 2021".

"Me gustaría remarcar la calidad de este financiamiento, a tasas promedio del 4,5% en dólares, las más bajas de nuestra historia y bien alejadas del 15% que se le pagaba a Venezuela, por ejemplo", añadió Caputo.

El presidente del Banco Central fue el último en exponer y manifestó su optimismo en cuanto a la evolución favorable de la inflación núcleo, lo que más controla la entidad monetaria.

Además, recordó que el "tipo de cambio flotante es una piedra angular de la política monetaria ya que permite amortiguar los eventuales shocks externos, y de hecho estamos viviendo algunos beneficios de este tipo de cambio".