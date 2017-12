En Tilcara, aquello que el agua desenterró en el 2017

A comienzos de diciembre del año pasado, las aguas dieron un primer aviso en la Quebrada de Juella. Así comenzaba un 2017 signado por el castigo de barro y piedra que en enero hirió la localidad de Volcán, y en marzo a Tilcara.

Recordé aquellas chulpas de piedra que desnuda la lluvia, cada tanto, en algún faldeo: una vasija, alguna ofrenda y huesos.

Recuerdo, de aquella primera mañana en Juella, llegar a la casa de don Nicolás Toconás y ver las fotos de su museo a los héroes de Malvinas entremezcladas con el barro que le cayera como una cascada sobre el techo. Poco más allá, el salón junto a la capilla de San Santiago rodeado por la huella tremenda de la bajada mientras la Puna estaba seca como vientre de vasija.

Son los contrastes de estas tierras altas, pero hay un relato de noviembre que se le entreteje: un pastor septuagenario, don Lorenzo Calatayud, encontró restos óseos desenterrados por el agua en su andar desde Juella hacia el Angosto del Perchel. Los restos óseos, cuando se mencionan en una noticia quebradeña, hacen pensar en un hallazgo arqueológico.

Cuando me llegó el dato, recordé aquellas chulpas de piedra que desnuda la lluvia, cada tanto, en algún faldeo: una concavidad, como de horno de barro pero amurada con piedras pequeñas, una vasija en la pared de tierra, alguna ofrenda, huesos.

Pensé que iba hacia ese tipo de notas hasta que escuché más datos: por el estado de los huesos, no debían tener más de cinco o seis años desde su fallecimiento. Lentes, una mochila con algún billete extranjero, "ropas al estilo hippie", y en tanto tomaba apuntes de lo que se me decía, no pude dejar de relacionarlo con el tan sonado caso de María Cash. Varias cosas concordaban, había que googlear más información y esperar.

Por respeto a la verdad y a sus familiares, no puse su nombre en la crónica, sólo consigné los datos. Otros medios lo hicieron y por unos días la hipótesis recorrió el mundo de las noticias. Le siguieron desmentidas y precisiones: la mujer tendría más edad, los lentes y la plata extranjera no deberían estar junto a su cuerpo, y alguien mentó la recompensa propuesta para quien diera datos sobre este caso.

A los dos días, ya no el agua sino la memoria de los vecinos desenterró otras pistas.

Se hizo notar que las faldas "hippies" y campesinas pueden confundirse, y con la distorsión de la distancia temporal que tienen los relatos populares, escuché al menos tres historias de mujeres desaparecidas en la zona, algunas diluidas por la vergûenza de creer que la madre se había marchado sin decir adiós, otras sazonadas con detalles macabros sobre ajustes de cuentas, tal vez sin más denuncia que alguna mera exposición ante el traqueteo de la máquina de escribir de la seccional, o menos.

Mujeres que desaparecen

Ninguna de esas desapariciones ofrecía recompensa ni ameritaba más que un espacio menor dentro de la sección de notas policiales. Parecía ser que el agua había desenterrado sólo un viejo recuerdo amargo, oculto en el dolor de algún vecino que nunca supo lo que le sucedió a su madre, y a un tipo como yo se le ocurre mencionarlo como el hecho destacado del año, pensando en las mujeres que desaparecen sin engrosar las estadísticas.

De ahí a pensar por qué alguien es noticia y otro es más bien nadie, es algo que excede los marcos de esta nota, pero cualquier lector puede proponer respuestas probables.

VASIJA CON OFRENDA / FUE DESENTERRADA POR EL RÍO EN LA PUNA.