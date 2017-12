Malestar por calles en muy mal estado en Palpalá

PALPALÁ (Corresponsal). Deterioro de calles, aguas servidas y falta de iluminación, fueron planteos hechos por vecinos al municipio, a lo que le habrían respondido "pongan los focos ustedes, éste es un barrio chico para hacer algo", según indicó Marcos Gutiérrez.

El vecino Gutiérrez dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre el deterioro de las calles, la falta de arreglos de la plaza y la poca iluminación en el lugar. "Nos respondió que los focos los pongamos nosotros porque el municipio no tiene plata", relató indignado sobre la respuesta oficial.

Explicó que el deterioro de las calles Europa y Monteagudo se produjo por el desvío de las unidades de transporte público, cuando las obras de la avenida Libertad se paralizaron, aunque admitió que si bien los colectivos ya no circulan por ese lugar, sí lo hacen vehículos de gran porte transportando materiales.

En cuanto al arreglo de las calles en la intersección de Europa y Monteagudo, "las empresas dicen que el arreglo lo tiene que hacer el municipio y el intendente dice que no tienen plata; mientras vemos las obras, muchas de ellas hechas con esfuerzo propio pero las calles y cordones cuneta rotos sin que nadie se haga cargo", señaló Gutiérrez.

"La Municipalidad no hace nada, vienen los peones, nadie los controla, ellos vienen se sientan cumplen el horario y se van", se quejó el vecino.

En relación al desvío de los colectivos por las obras de la avenida y el deterioro de las calles y cordones puntualizó que no las arreglaron, "se han olvidado de nosotros, cuando nosotros al llegar a vivir a este lugar, hicimos muchas gestiones y logramos las mejoras gracias al esfuerzo propio de los vecinos a través de una caja de ahorro, pidiendo un crédito".

"Lo que los vecinos logramos con esfuerzo propio en 20 días y un préstamo, ellos lo destruyeron y ahora nadie se hace cargo", dijo Gutiérrez.

"El día del aniversario del barrio le pedí al intendente que arreglen los bancos y me contestó que "este es un barrio chico y no podemos hacer nada', pero para pagar los impuestos no es chico", reflexionó el vecino.

Gutiérrez manifestó no entender "por qué nos tiene tanta bronca". Recordó que durante 10 meses estuvieron sin alumbrado en el espacio verde sobre Monteagudo "y nos contestaron que no hay plata".

Por otra parte existen quejas por la basura que se acumula detrás de la escuela N° 119 "General Savio".