VIDEO: el PJ normalizado ya está en carrera para 2019

La sede de avenida 19 de Abril fue testigo de la normalización del Partido Justicialista (PJ) distrito Jujuy, que volvió a cantar la histórica Marcha Peronista en su propia casa, apostando al trabajo partidario que cada sector lo requiera. Asistieron 125 congresales de un total de 158 en la provincia, logrando así una gran convocatoria en el primer encuentro

Se conformó un equipo de abogados que trabajará para escuchar a los afiliados. En vacaciones el PJ estará abierto.

Se regularizó definitivamente el PJ después de la elección del Consejo Provincial, ayer se designaron a los integrantes de la mesa del Congreso provincial que será presidida por Nilson Ortega, acompañado por Karina Paniagua, Pedro Torres, Yolanda Arias y Matías Domínguez.También se regularizó la designación de las autoridades partidarias como los apoderados del PJ, que serán Daniel Lemir y Martín Llamas, la Junta Electoral estará a cargo de Soler, Facundo Figueroa Caballero y Jorge Gutiérrez, entre otros, además de autoridades del Tribunal de Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas.

Ingresaron notas de congresales con temas ajenos al orden del día, para que el PJ interceda en los conflictos de los trabajadores del Ingenio La Esperanza y también en los despidos arbitrarios por persecución política tanto en la Provincia como en varios municipios. El titular del PJ, Rubén Rivarola, presidió el Congreso para dar tratamiento a los temas planteados y después de casi dos horas de discusión política se acordaron las líneas a seguir para el 2018. Rivarola expresó al término del encuentro que "fue un éxito la convocatoria, estamos contentos, empezamos a trabajar. Nos plantearon los problemas del Ingenio La Esperanza, los despidos en municipios, persecuciones y nos vamos a sentar a hablar y poner una posición tanto desde el PJ como desde la Legislatura", dijo. "La unión hace la fuerza y vamos a trabajar día a día. El PJ dio un paso muy grande hace dos años, cuando se hablaba de la intervención del partido nos decían que estábamos locos, cuando dijimos que íbamos a recuperar el partido, lo mismo. Hoy podemos decir que tenemos en nuestra casa a todos los afiliados peronistas y me siento muy bien, con mucha fuerza", sostuvo. Respecto a los sectores que se alejaron del PJ dijo que lo hicieron "porque ellos quisieron, hoy el partido está abierto para todos. Habrá otros congresos, trabajará el Tribunal de Disciplina, se harán notas para que vuelvan a trabajar dentro del peronismo. Hay mucha gente que no le gustaba la conducción, o las condiciones de llevar el partido y en eso vamos a trabajar", expresó Rivarola convocando a todos a trabajar en la unidad en el PJ.

En cuanto al accionar del vicegobernador Carlos Haquim ante las presentaciones judiciales para afincarse en el PJ, Rivarola expresó que "no tengo problemas, él tiene su posición, yo tengo la mía, siempre lo critiqué diciendo que él debía ir a la calle San Martín y afiliarse al radicalismo, de ninguna forma podía ser el presidente del PJ, porque él apoya a Gerardo Morales. No lo veo mal, él es vicegobernador gracias a Morales, que trabaje con él. Esto no es un problema personal, es político", sentenció el presidente del PJ jujeño.

CONGRESALES / AYER ASISTIERON 125 DE LOS 158 CONGRESALES PROVINCIALES.

“Ser oposición”

Nilson Ortega será el presidente del Congreso del PJ. “Es una responsabilidad enorme, en mi caso siempre tuve cargos ejecutivos y hoy acepté el honor del cargo partidario. El peronismo tiene una gran responsabilidad y es ser oposición, trabajar por los sectores más humildes, postergados, para ser una alternativa en el 2019”, expresó.

Respecto a la moción de un congresal de San Pedro para que se trate la situación de los obreros del Ingenio La Esperanza, dijo: “Tenemos una decisión clara del partido, ellos no son delincuentes, son trabajadores que merecen respeto y vamos a apoyarlos en su reclamo en defensa de sus derechos que son genuinos y reales”.

“Lo fundamental es que se regularizó definitivamente la cuestión jurídica del PJ. Si recordamos hace tiempo no podíamos entrar al partido. Había otros sectores que se habían adueñado ilegítimamente del partido y recuperarlo es un hecho importantísimo”, concluyó.