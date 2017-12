Promueven el uso de lentes de sol en verano

Con el inicio del verano se incrementa la intensidad de los rayos solares, por lo que es común que las personas apliquen pantallas o filtros UV para proteger la piel; de igual modo es necesario reforzar la protección de los ojos con lentes de sol, ya que de lo contrario se puede producir un daño progresivo a las corneas. Por tal motivo, desde el Colegio de Ópticos de Jujuy instan a la comunidad a utilizar anteojos de sol, a la vez que remarcaron que éstos siempre deben ser adquiridos en ópticas y no en la vía pública o boutiques, ya que no cuentan con la supervisión profesional correspondiente.

Una recomendación constante que se realiza a nivel mundial es la importancia del cuidado de los ojos. Y en esto el uso de lentes de sol, durante todo el año, es imprescindible. Al respecto, Jorge Gómez, presidente del Colegio de Ópticos de Jujuy, explicó que los rayos UV del sol dañan el órgano visual, por lo que es importante protegerlos siempre, haya o no sol, es decir, cuando esté nublado también. "En época de verano es más conveniente usar lentes de sol, al igual que cuando está nublado, ya que es cuando los rayos UV se dispersan más, y la resolana lastima aún más", señaló.

En este sentido, además mencionó la necesidad de proteger no solo a los adultos, si no también a los niños. "Desde chicos hay que cuidar los ojos con un buen anteojo de sol, pero no los de juguete o los que venden en la calle, si no un anteojo bueno, que sea vendido por un profesional, porque los otros pueden dañar ese ojo", explicó el óptico.

También remarcó que no es tan importante la tonalidad oscura que pueda tener el anteojo, sino que lo necesario es que el lente de sol tenga efectivamente un filtro UV, "todo lo demás es vidrio pintado", sostuvo.

Asimismo, el presidente del Colegio de Ópticos de Jujuy advirtió que todo producto que se vende en una óptica tiene la calidad necesaria para que el ojo no sufra el accionar de la luz solar, mientras que los que se venden en la vía publica, en ferias e incluso en locales comerciales o boutiques no tiene un control de calidad, y generalmente no cuentan con protección UV, aunque así se promocionen. "Lamentablemente la gente opta por estos lentes porque son más económicos, pero a la larga pueden traer consecuencias", dijo.

Por tal motivo remarcó que es importante a la hora de comprar un anteojo recibir el asesoramiento de un óptico. Además aseguró que los lentes que se compran en la vía publica pueden causar daños en la salud visual, cefaleas, problemas de fijación de vista, daños en la retina, entre otros inconvenientes.

Gómez mencionó que por ley está prohibida la venta de anteojos de sol fuera de las ópticas. "Se trata de la Ley 4386 que data del año 1988, según la cual cualquier elemento que se interponga en el campo visual debe ser vendido en una óptica y el óptico que lo expende debe estar matriculado. Incluso en el 2002 se aprobó la ordenanza 3470 a nivel municipal en el ejido capitalino, que ratifica lo expresado en la ley", dijo al tiempo que remarcó que pese a que existe la legislación, no se efectúan controles.