Zapla tendría acto eleccionario en un clima hermético

Desde las 8 alrededor de 360 socios serán parte del escrutinio en medio de observaciones a Fiscalía de Estado que no se expidió

Todo puede suceder. En medio de un clima de hermetismo y donde no hubo resolución oficial de Fiscalía de Estado por las recientes presentaciones por supuestas irregularidades de una parte y avances para concretar la renovación de autoridades por la otra, hoy desde las 8 en la cancha de básquet del club Altos Hornos Zapla se realizaría el acto eleccionario que tiene a la lista "Unidad Merengue" encabezada por Marcelo Lizárraga como la posible sucesora a la actual Comisión Directiva de Miguel Taritolay que luego de 2 años cumplirá mandato el próximo 11 de enero de 2018.

Es importante recordar que la lista fue la única exhibida el pasado viernes 15 del corriente frente Julio Silva, uno de los integrantes de la Junta Electoral y la misma postula como candidato a presidente a Marcelo Lizárraga; vicepresidente 1º, Sergio León; vicepresidente 2º, Daniel Valdiviezo; secretario, Elbio Laura; prosecretario, Sergio Arjona; tesorero, Adriano Cesarini; protesorero Elvira Beltrán; vocal titular 1§, Daniel Méndez; vocal titular 2§, Diego Rivero; vocal titular 3º, Juan Ovando; vocal titular, 4º Cristian Zárate; vocal titular 5º, Claudia Heit; vocal titular 6º, Silvia Tolaba; vocal suplente 1º, Sergio Ruiz; vocal suplente 2º, Vicente Arroyo; vocal suplente 3º, Mónica Frías; vocal suplente 4º Simón Iriarte; revisor de cuenta titular 1º, Guillermo Bepre; revisor de cuenta titular 2º, Humberto Subia; revisor de cuenta 3º, Herminio Gómez; revisor de cuenta suplentes 1º, Félix Montoya y revisor de cuenta suplente 2º, Yanina Vilte Alba.

Lo sorprendente de todo esto es que con un notorio tiempo de antelación Fiscalía de Estadio no se expidió oficialmente ni para postergar las elecciones, ni para intervenir y asimismo no hubo rechazo para el representante legal o socios que presentaron la observación aduciendo de que no se le hará lugar a la solicitud para impugnar los comicios. Sabiendo que recién ayer la actual dirigencia presentó el descargo y hoy cómo último día hábil del año también podrían surgir novedades o bien desarrollarse la jornada con total normalidad. ¿Que sucederá?

Y todavía queda establecer la fecha y publicación del edicto para la presentación de balances 2015/16.

"Respetaremos si Fiscalía anula"

El doctor Elbio Laura, director de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Municipal de Palpalá y candidato a secretario en la lista "Unidad Merengue" en el Club Altos Hornos Zapla anunció que hoy se desarrollaría con normalidad el acto eleccionario para la renovación de autoridades a pesar de las observaciones realizadas por un grupo de socios.

Al respecto aclaró que "hasta hoy -ayer- no tuvimos notificación de Fiscalía de Estado ni del Poder Judicial ni Tribunales como para suspender el acto eleccionario. Y dadas las condiciones que no se resolvió nada ayer, los representantes legales de la lista presentaron el descargo por la observación presentada y nada nos impide realizar los comicios".

Inmediatamente resaltó que "esto lo llevamos adelante sin perjuicio por si Fiscalía de Estado resuelve algo después o durante el acto porque si hubiéramos sido avisados formalmente llamaríamos nuevamente a elecciones. Pero mañana -por hoy- a partir de las 8 comenzará el escrutinio siguiendo el formalismo del estatuto del club donde alrededor de 360 socios habilitados podrán emitir su voto. Ya presentamos en el municipio solicitando un veedor y respetaremos si Fiscalía decide y resuelve anular algo", reconoció el socio "merengue" que anhela que todo se desarrolle en buenos términos.

Además también explicó que la nota presentada por un grupo de socios en Fiscalía de Estado por algunas irregularidades en el acto eleccionario no tendría asidero, explicando que "todo está en regla y según pude averiguar ellos hacia alusión al formato y estructura de los edictos y no eran tanto en cuánto a tema de los plazos establecidos para presentaciones".