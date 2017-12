Atrapó al abusador de su hija y la policía lo liberó

Jorge Armata es un hombre de 68 años y tiene una finca donde cría animales en inmediaciones del barrio Los Molinos. El martes 3 de noviembre pasado salvó a su hija de 14 años de ser abusada por un peón.

A un mes de ocurrido el lamentable episodio, el abusador está en libertad y esta causa quedó "cajoneada" en la Seccional 49§ del barrio Los Huaicos, según denunció.

"Eran como las 3 de la tarde, yo estaba trabajando a unos 10 metros de mi casa, mi peón habrá pensado que yo no estaba y se metió al cuarto de mi hija. Escuché un grito y vi que salía mi hija corriendo y este hombre trató de escapar. Logré aprehenderlo y pedí auxilio a los guardias del Regimiento que están cerca de mi casa. Lo trasladamos a la Seccional 49§ de Los Huaicos y quedó detenido", relató Armata.

"Me tomaron una declaración y mandaron a mi hija con el médico de la Policía. El médico de la Central dijo que no la iba a atender, porque consideró que este acto era para revictimizarla y me dijeron que al otro día iban a llamar para que me hija declarara en Cámara Gesell", dijo el hombre.

En otro tramo de su relato, el hombre le dijo a nuestro medio que "la semana pasada lo vi libre, caminando por la calle en estado de ebriedad y molestando a las personas. No sé qué más hacer, no sé a dónde recurrir. Un hombre que intentó abusar de mi hija, que la amenazó con matarla si ella decía algo, que además la dejó en estado psicológico muy delicado, todavía sigue libre. Ha pasado un mes de la denuncia que hice, y no quieren investigar, ya lo liberaron y a mí ni a mi hija todavía no nos citaron a declarar", dijo indignado el hombre.

Armata además dijo que conoce a su exempleado desde hace mucho tiempo, "yo le tenía confianza, por eso dejaba que pase sin llamar a mi finca. Yo trataba de ayudarlo, porque mucho no le gusta trabajar, llegaba siempre en estado de ebriedad y cuentan sus vecinos que cuando bebe es muy violento".