Corren la prueba "clásica Domingo Flores" a las 9

Hoy a partir de las 9 se correrá la "Clásica Domingo Flores" de ciclismo en todas las categorías, el circuito será sobre Ruta Nacional 34, mil metros, desde la organización solicitaron puntualidad a los competidores ya inscriptos por el tema del calor reinante en la región.

Las categorías participantes son: Elite Sub 23, Máster B; Máster C y D, Juveniles, Promocionales, Damas (Open), Infanto Juveniles (no pagan inscripción) y Biciletas Mountain Bike (Open).

Los premios

Los premios de acuerdo a la categoría son Elite Sub 23: 1° puesto $3.600; 2° puesto $2.500; 3° puesto $1.500; 4° puesto $ 900 y 5° puesto $500. Máster B: 1° puesto $1.200; 2° puesto $800 y 3° puesto $500. Máster C y D 1° puesto $1.200, 2° puesto $800 y 3° puesto $500. Juveniles, Promocionales y Damas (Open): 1° puesto $1.000, 2° puesto $800 y 3° puesto $500. Promocionales

Domingo Flores

Juan Domingo Flores fue un trabajador a ultranza en la actividad privada e inculcó a su familia, las virtudes de ganarse la vida con dignidad, transmitió la importancia del estudio a sus hijos Mónica, Lucas y Marcos.

También defendió las bondades de la práctica del ciclismo que prendió más en Marcos, quien literalmente se crió entre bicicletas. Fue creciendo y obteniendo triunfos, siempre alentado por su familia. Juan Domingo Flores fue un activo colaborador del ciclismo donde fuera convocado y un sabio consejero para los más jóvenes, por su hombría de bien se ganó el aprecio de todos los que lo conocieron.