El testeo es vital en patologías hepáticas

Se desarrolló la "1° Jornada de Hepatología del NOA" bajo el lema "Atención primaria, un eslabón clave para el diagnóstico y seguimiento de las personas con enfermedades hepáticas". La jornada fue exitosa, ya que contó con profesionales de renombre del país y la provincia.

La hepatitis A y B tienen vacuna que está dentro del calendario. Se puede acceder a la misma en el sistema público de salud

"La hepatitis viral es una patología que nos compete a todos en lo que es su curación. La situación de Jujuy es que tiene un pedido de 11 tratamientos cuando estaban en una lista de hiper urgentes y ahora se plantearon demoras en cargas virales, pero vamos a trabajar para que los pacientes accedan a un tratamiento curativo de más del 95%", expresó la presidenta de la fundación Sayani, organizadora del evento, Patricia Gallardo.

En Jujuy hasta ahora las cifras de coinfecciones están entre el 1.4 al 2%, igual a la media nacional.

Fundación Sayani desde el 2015 viene trabajando en forma ardua con pacientes, sus familiares y el equipo de salud, proponiendo educar para prevenir y capacitando a los profesionales.

Gabriela Vidiella, jefa del Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación, destaco que hoy la Argentina tiene la posibilidad de tener tratamientos de última generación de virales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C que tiene la posibilidad de curarse, mientras que para la hepatitis B hay drogas de alta seguridad que logran controlar el virus. "La situación hoy en el país es de disponibilidad de acceso de estas drogas. Hay que promover en la comunidad y en los médicos generalistas la idea de testear más a las personas contra hepatitis B y C, hay determinados grupos que han recibido transfusiones antes de la década del 90, exadictos. Es decir hay un grupo que tiene más riesgos de haber estado expuesto a estos virus. Pero es importante que sepamos que el virus B es de transmisión sexual al cual todos pudimos haber estado expuestos sin saberlo, y que el virus C es de transmisión por sangre, al cual las personas que hoy tienen más de 45 o 50 años pudieron haber estado expuestas a través de procedimientos médicos, sin la bioseguridad adecuada. El mensaje es que todos tenemos la posibilidad de adquirirlas, por lo que es vital un testeo", explicó.

Más tratamientos que infectados

“Estoy muy sorprendido por la Fundación Sayani, es ejemplar, no se ve mucho en otras provincias. Esta es una fundación que se ocupa de los pacientes con hepatopatías y que prácticamente en su totalidad está manejada por voluntarios tanto profesionales como pacientes que participan con una tarea importante de concientización y de facilitar el acceso a los tratamientos”, expresó Pedro Cahn, médico infectólogo, quien fue presidente de la Asociación Internacional de Sida y director de Fundación Huésped.

Así también destacó que la medicación para las hepatitis está disponible en el programa nacional que depende del Ministerio de Salud de Nación, que cuenta con un mil tratamientos nuevos donados por la Fundación Messi. “El tema ahora es detectar a los pacientes que tienen hepatitis C para ofrecerles el tratamiento, tenemos más tratamientos que gente conocida con hepatitis. Marca un problema en el sistema de salud, en el HIV nos paso lo mismo. Tenemos un 30% de los pacientes que viven con HIV y no conocen su situación y llegan al sistema de salud en una etapa avanzada”, dijo.

Realidad de VIH

La realidad en Argentina, según el programa nacional, es que hay 126.000 personas infectadas y el 98% de las nuevas infecciones son por transmisión sexual. “Acá hay que trabajar en educación sexual reproductiva, hay que evitar embarazos adolescentes, una serie de infección en ascenso en el país”, destacó el especialista.