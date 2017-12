"Hay que revalorar la imagen del Médico"

En el marco por la celebración del Día del Médico en Argentina y en distintos países del mundo, el doctor Cesar Scaro, presidente de la Cámara Jujeña de Empresas de Salud (Cjes) expresó que "Jujuy tiene profesionales de altísimo nivel y excelencia, en todas las especialidades y tenemos que estar orgullosos y agradecidos por la notable labor que realizan día a día", agregando que " hay que revalorizar la figura del médico, muchas veces cuando las cosas no salen como deben es culpa del profesional pero cuando sucede a la inversa es gracias a dios. Un médico se perfecciona toda su vida, no solamente los 6 años de carrera, sino que luego efectúa una residencia y posteriormente realiza una residencia permanente donde debe seguir adquiriendo conocimientos".

'Quiero remarcar que las clínicas se nutren por los médicos y sin el trabajo de ellos no existirían, incluyendo por su puesto la labor de los paramédicos (enfermeros, mucamas, maestranza, entre otros) pero hay que destacar que el pilar fundamental son los profesionales de la medicina', sostuvo Scaro.

El titular de la Cjes comentó que los médicos de la provincia y el país están atravesando un momento difícil, debido a los aumentos de los impuestos e insumos, como así también por la falta de aumento en los honorarios profesionales, ya que no se actualizan a mismo nivel que la inflación. "Creo que los médicos deberían tener una mejor remuneración por el trabajo que realizan, sin desmerecer a otros sectores, porque dedican su vida en aliviar y mitigar el dolor de las personas y eso no tiene precio. Creo que no tendría que ponerse en tela de discusión un valor de una consulta por ejemplo".

Balance positivo en el 2017

Por otra parte el presidente de la Cámara Jujeña de Empresas de Saludo hizo referencia al balance del año que está terminando y dijo que "para nuestro sector fue un año positivo, y creemos que debemos seguir trabajando, con las dificultades propias que vive la provincia y el país, para continuar brindando un servicio de salud acorde a las posibilidades.

"Creo que se vienen épocas muy difíciles, con mayores ajustes de parte del gobierno nacional y por ende provincial, pero seguiremos con el dialogo permanente para exponer nuestra problemática e incertidumbres y apelo a la buena voluntad de los funcionarios de recibirnos y escucharnos para consensuar", expresó Sacro.

Cabe recordar que la Cámara Jujeña de Empresas de Salud tiene asociados una amplia cantidad de Sanatorios en toda la provincia.

Por último, Cesar Scaro saludó a todos los médicos de la provincia en su día y les deseó una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de bendiciones. Asimismo remarcó que 'el trabajo del médico es muy importante y sin ellos la salud sería imposible y doy fe de que Jujuy tiene excelentes profesionales".