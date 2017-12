Reconocen a carmense

PERICO (Corresponsal).En el Salón "Marcos Paz" de la Cámara de Diputados de Jujuy se llevará a cabo mañana a las 10, la ceremonia de entrega de la Mención de Honor "Presidencia de la Legislatura Éxodo Jujeño 23 de Agosto de 1812" a Elba D'Abate de Zenarruza, por su trayectoria cultural y social.

La distinguida dama de la cultura, que también es conocida afectuosamente como "Sapita", dijo que "estoy tan admirada porque yo hice las cosas porque me lo dijo mi cabeza, que no sé si es mucho o poco o regular mi inteligencia, no lo sé, soy practica nada mas pero me doy entera con mi cerebro y con el corazón todo lo que pueda".

Fue nombrada ciudadana ilustre de El Carmen, junto a su hermana Juana ya fallecida. Fue directora de escuela "Juanita Stevens" y recuerda que "era amiga del señor jefe de Regimiento de aquel entonces, y le pedí que me prestara los soldados para que me arreglaran la escuela, me pintaron una aula de cada color como yo quería, pintaron muebles, limpiaron todo. Fui muy feliz en esa escuela".

"Sapita" también fue concejal radical. "Nunca tuve enemigos políticos por eso mi relación con la municipalidad, con el Concejo Deliberante fue perfecta siempre, no hubo un intendente que no me ayude, casi todos han sido peronistas pero lógico yo era amiga de la mamá, de las tías, nunca me iba a enojar con los chicos jóvenes que eran candidatos, sería ridículo, además en un pueblo nos queremos todos".

En 1992 se hizo cargo de la Biblioteca Popular, recibiendo desde entonces ayuda "de mi municipio, y digo mi municipio porque digo mi iglesia, mi hospital, mi sala de los ancianos y mi plaza porque soy carmense".