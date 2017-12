El grupo Eras está cumpliendo 24 años. Se inició en la misma época de la aparición del VIH-Sida en Libertador, período en el que la prevención no existía como tal en la ciudad, ni que hablar en la provincia y de más está recordar los prejuicios y miedos, en especial en los hospitales a la hora de la atención. Atravesaron diversas etapas en la medida que se iban modificando los escenarios culturales, educativos, que en nuestro caso comenzaron de la mano del fundador de Eras, Edgardo Ávila Singh, en un programa de radio llamado "Hoy hablamos de" en el año 1993. En aquel entonces había solo tres ong en Argentina, el grupo Humanidad, de La Plata; el grupo Nexo, en Capital Federal, y el grupo Eras, pasando a ser la primera ong del interior del país y de Jujuy. Fue a partir de ahí que Edgardo Ávila Singh comienza a instalar el tema del VIH-

Sida y la no discriminación en la ciudad, para luego desencadenar en la creación del grupo Eras, que gracias al acompañamiento de amigos, políticos y profesionales de la salud lleva, hasta el presente, las acciones de prevención, difusión y educación para prevenir el VIH-Sida, las ETS y la no discriminación. Siendo reconocido tanto él y la organización a nivel nacional e internacional. Entender la acción y la permanencia a lo largo de estos 24 años del grupo Eras nos lleva a entender la dinámica de la epidemia en el país, la provincia de Jujuy y muy especialmente en Libertador. Respecto al nuevo director nacional del programa con la llegada del nuevo director nacional, expresó que "el doctor Sergio Maulen renueva las esperanzas de quienes lo conocemos sabemos que habrá un cambio a favor y que seguro será de 180 grados. En el 2018 buscaremos poder acercar a todos el acceso a la información y recursos preventivos". Destacó que durante 2018 esperan un cambio de políticas públicas en la lucha contra este flagelo y soñar que podrán, en algún punto, estrechar el trabajo con otras áreas del Estado ya sea municipal, provincial o nacional, para mejorar la respuesta no sólo al VIH-Sida, sino a otras infecciones. Para culminar mencionó que al virus se lo combate con acciones reales, campañas, educación, entrega de materiales de prevención y atención a los enfermos y parientes los 365 días del año. "Es por todo lo realizado a lo largo de estos 24 años, y por lo que hay que hacer en futuro, que el grupo Eras, en el 2018 seguirá denunciando, exigiendo y pidiendo el compromiso de la comunidad toda y buscando una solución para que quienes tienen el deber de garantizar la salud y educación, para la lucha contra el VIH-Sida, ETS y la discriminación, coloquen en sus agendas de políticas públicas urgentes acciones para combatir en avance del virus y otras enfermedades de transmisión sexual", concluyó.