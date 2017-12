Conoce cuáles son las 10 fobias más comunes del mundo

Si tienes un miedo atroz a las arañas, a las alturas o las serpientes no creas que eres el único. Nuestros temores de cosas aparentemente triviales pueden parecer irracionales, pero son compartidos por millones de personas. Incluso algo tan inofensivo como un ratón puede infundir miedo en un adulto. Ahora sabemos el porqué de muchos de ellos y cuál es el más común.

Para muchas fobias, no es difícil hacerse una idea de lo que las causa. Para otras, no es sencillo llegar a conocer el origen e incluso algunas aún no han sido reconocidas como oficiales. Ahora, una encuesta de YouGov, con una muestra relativamente grande de más de 2000 adultos, dio una idea estadística de lo que daba más miedo a ese grupo. Estos serían los principales miedos resultantes del estudio y lo que podría dar origen a su conexión entre tantas personas.

1. Miedo a las Alturas





Según el estudio, la fobia más común es el miedo a las alturas, además la gente tiende a tener más miedo a medida que envejecían. Esto se conoce como acrofobia, que proviene del griego ákron que significa pico o borde. Podría provenir de la incapacidad de percibir dimensiones verticales. La investigación sugiere que las personas con esta fobia sobreestiman las distancias verticales, y las personas con el mayor error de cálculo tienen el mayor temor a las alturas.

2. Serpientes



Para algunos no hay mayor terror que ver a estos reptiles resbaladizos arrastrarse por el suelo. Conocido como ofidiofobia, es un poco irracional ya que la mayoría de las serpientes son completamente inofensivas. Las investigaciones recientes sugieren que los bebés tienen un miedo innato a las serpientes cuando nacen, lo que significa que es algo evolutivo y no aprendido. A pesar de su naturaleza en gran medida inofensiva, el miedo puede ser un instinto de supervivencia intrínseco en seres humanos y muchos mamíferos.

3. Hablar en público







El miedo a hablar delante de una multitud es conocido como glosofobia, y para algunas personas, esa ansiedad se traduce desde una ligera sensación nerviosa hasta estar completamente congelados por el miedo. La psicología exacta detrás no es segura, pero afecta a muchas personas y puede tener que ver con genética y experiencias previas. También con la timidez y el miedo escénico relacionado con autoestima y la falta de seguridad en uno mismo.

4. Arañas



Comúnmente conocida como aracnofobia, al igual que a las serpientes, también parece que el miedo a las arañas puede ser innato desde una edad temprana. Nuevamente, la psicología detrás de esta no es clara, pero hay varias posibilidades. Desde el movimiento errático de las arañas o a una respuesta evolutiva de nuestras interacciones con ellas. Otros sugieren que es un resultado del condicionamiento, aunque las investigaciones recientes que sugieren que este temor es genético, parecen contradecir esa idea.

5. Espacios pequeños



Más conocido como claustrofobia, o el miedo a estar dentro de un espacio pequeño. La ciencia sugiere que las personas que proyectan su espacio personal lejos de sus cuerpos tienen más probabilidades de experimentar claustrofobia. Puede estar relacionado con una distorsión en la percepción espacial. Curiosamente, puede tener un efecto opuesto al miedo a las alturas, donde la gente sobreestima las distancias verticales. En la claustrofobia, las personas pueden subestimar las distancias horizontales.

6. Ratones y ratas



La musofobia está poco investigada, sin embargo, algunas teorías hablan de una respuesta condicionada, aumentada cuando las personas se sorprenden por la apariencia de un ratón. También puede estar relacionado con el subconsciente, ya que algunas personas saben que pueden transmitir enfermedades. Y probablemente no ayude que ratones, ratas y otros roedores aparezcan con frecuencia para asustar a un personaje en televisión y películas.

7. Agujas e inyecciones



La tripanofobia, incluye el temor a todo tipo de jeringas, agujas e inyecciones. No se reconoció como fobia hasta 1994, pero desde entonces se han presentado algunas teorías sobre su causa. Algunos piensan que puede ser genética, relacionada con el miedo a las heridas de arma blanca en nuestros ancestros, pero la preparación para una inyección, normalmente en un hospital o en la sala del médico, puede aumentar la ansiedad previa.

8. Volar en avión



El miedo a volar es conocido como aviofobia o aerofobia y la mayor causa de esta fobia es la liberación de hormonas del estrés cuando el avión está en marcha. Un poco de turbulencia aumenta nuestros niveles de tensión, reduce nuestra capacidad cognitiva y así sucesivamente. Es un círculo vicioso que puede hacer que algunas personas teman que el avión esté a punto de caerse del cielo.

9. Multitudes





​​​​​​​

Hay varias fobias diferentes relacionadas con espacios abiertos y gente, la más común es la agorafobia, referida al miedo a estar en una situación donde escapar puede ser difícil, como estar en un espacio abierto o estar en el transporte público. Puede causar ansiedad y puede hacer que las personas eviten incluso el salir de su casa. La causa parece ser un trastorno de pánico, donde las personas experimentan ataques y momentos de miedo muy intenso. Los eventos traumáticos, como el duelo, pueden contribuir a la fobia, y también puede haber un lado genético.

10. Payasos



La coulrofobia o miedo a los payasos es más común de lo que parece. Por ello el éxito de la película 'It'. Ya hablamos de ello en Gonzoo, pero la causa de este temor puede deberse al reconocimiento de patrones, ya que las personas reconocen que los payasos son familiares, pero se perturban cuando la imagen no coincide exactamente con lo que creen que deberían estar viendo. Otros sugieren que es posible que surja porque las personas no pueden ver la verdadera expresión facial de un payaso, lo que los desconcierta.

FUENTE: EL PAIS