U2 presentó su nuevo álbum

“Songs of Experience”, el 14° álbum de estudio de U2, ya se encuentra disponible en formatos digital, y CD estándar y Deluxe. El lanzamiento fue el viernes pasado.

El primer single fue ‘You’re The Best Thing About Me’, y previamente se conoció ´The Blackout’, video en vivo del tema también incluido en el nuevo álbum. “Get Out Of Your Own Way”, es el actual single de la banda y segundo extraído del disco.

Grabado en Dublín, Nueva York y Los Angeles, “Songs of Experience” se completó a comienzos de este año influenciado por el consejo del poeta y novelista irlandés Brendan Kennelly a Bono de “escribir como si estuvieras muerto”. El resultado es una colección de canciones en la forma de mensajes íntimos a personas y lugares cercanos al corazón del cantante: familia, amigos, fans y hasta él mismo.

“Songs Of Experience” es el disco complementario de “Songs Of Innocence”, álbum lanzado en 2014. Los dos títulos fueron inspirados por una colección de poemas titulados “Songs of Innocence and Experience”, del poeta y místico inglés del siglo 18 William Blake.

El disco fue producido por Jacknife y Ryan Tedder, con Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas. El arte de la tapa es una imagen de Anton Corbijn de los hijos adolescentes de Bono (Eli Hewson) y The Edge (Sian Evans).