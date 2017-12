"VideoRecreo" La música y la creativa en estos videos no tiene comparativa

Formado como un cuarteto en Chicago en 1998 y reubicado en Los Ángeles tres años más tarde, OK Go (Damian Kulash, Tim Nordwind, Dan Konopka, Andy Ross) han pasado su carrera en un constante estado de transformación.

La carrera de esta peculiar banda incluye videos virales, artículos de opinión del New York Times, una importante división discográfica y el establecimiento de un mini imperio de trans-media DIY, colaboraciones con compañías de danza pioneras y gigantes tecnológicos, animadores y Muppets, OK Go continúa sin temor a soñar y construir nuevos mundos en un momento en que las fronteras creativas casi se han disuelto.