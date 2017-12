“Que no haya un dólar atrasado me parece positivo”

Es economista de Buenos Aires, master en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Económicas. Planteó que la actualización del precio del dólar es algo positivo. Estimó que no habría un traslado automático del ajuste del tipo de cambio en los precios y que favorecería a las economías regionales.

¿Cómo analiza el impacto del aumento del dólar?

-Ahora para la economía que no haya un dólar atrasado me parece positivo. Después de un año en que la inflación va a estar cerrando por arriba del 20 %, que el dólar recupere posiciones para terminar más cerca de lo que ha sido la tasa de la inflación, eso favorece a las economías regionales, a la industria, que venían bastante golpeadas como consecuencia del atraso cambiario.

¿Cree que tendrá algún impacto en cuanto a la suba de combustibles y de precios?

-Algún impacto habrá pero creo que hay que ceñirse a la pauta que establece el Gobierno del 15 % de inflación para todo el 2018. Vamos a ver si esa pauta se cumple pero en principio pareciera que el Gobierno va a hacer que todos los instrumentos de política económica converjan en torno a ese objetivo, tanto la política del Banco Central como la de la política fiscal y el ajuste de tarifas. Ese es el gran desafío que hay por delante, que el Gobierno cumpla con esta promesa de inflación para el 2018.

¿Luego de ese panorama usted cree que esto podría tener mayor impacto y afectar los bolsillos de la gente, que se traslade a los precios?

-No creo que haya un traslado automático del ajuste del tipo de cambio en los precios, y eso va a depender en realidad de cómo actúe la política fiscal y monetaria en los próximos meses. Creo que el ajuste del tipo de cambio era necesario y va a ser beneficioso para la política económica y para el empleo.

¿De qué manera cree usted que pueda llegar a impactar de manera positiva en las economías regionales?

-Las economías regionales venían un tanto golpeadas porque los precios de sus exportaciones están fijados en el dólar, entonces en la medida de que el dólar estuviera atrasado con respecto a la evolución de los costos domésticos, evidentemente eso estaba afectando los márgenes de las economías regionales. Creo que desde este punto de vista estos ajustes últimos son un hecho positivo.

¿En cuestiones de salud, de medicamentos, podría llegar a trasladarse allí y generar aumentos?

-La gran mayoría de los medicamentos se produce en Argentina y está sujeto a costos locales, no veo relación directa entre una cosa y la otra.

Esto por los insumos porque cuando estaban cerradas las importaciones era complicado y ahora que no ¿quizás tenga algún impacto?

-Sí, sin duda pero en la formación de los costos de salud son mucho más gravitantes los factores locales que los costos internacionales. No creo que sea el sector donde más se refleje el ajuste cambiario. Va a tener mayor reflejo en otros sectores de la actividad que sí tienen precios o costos más vinculados al dólar. En algunos sectores industriales que dependen de insumos extranjeros sin duda va a haber algún impacto. También va a haber probablemente en los productos que Argentina exporta, como consecuencia del cambio van a tener sus valores alterados pero yo entiendo que todos esos precios que puedan modificarse van a estar dentro de la pauta del 15 % que el Gobierno fijó para todo el año.

¿En Turismo tendrá algún impacto?

-En Turismo, en esta época de vacaciones probablemente impacte en la gente que decida salir al exterior…pero no representa una proporción importante de los veraneantes, en general es mucho más importante para los veraneantes la formación de los precios locales que los externos.

A nivel del ciudadano, que puede estar desorientado por este aumento ¿qué le puede recomendar al que ahorra en dólares o tiene cuentas de ahorro por ejemplo?

-Para aquel que está ahorrando en dólares no es una mala noticia que se haya ajustado un poco el tipo de cambio. No creo que haya que cambiar para nada el comportamiento, realmente no es un hecho económico tan trascendente lo que hemos visto en estos días. Aquellos que tenían decisión de tomar un crédito hipotecario o de comprar un crédito para comprarse un auto o algún electrodoméstico me parece que no tienen ninguna razón para dejar de hacerlo, no veo grandes motivos para cambiar decisiones económicas o familiares.

¿A nivel general entonces le parece que es una actualización del precio del dólar?

-Yo no hablaría de la actualización del precio del dólar, creo que este ensayo de hacer converger todos los instrumentos de política económica en torno a una pauta realista y cumplible es un hecho positivo.