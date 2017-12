Comercios podrán abrir sus puertas hasta las 17

Luego de una mesa de negociación entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC), la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) y la Cámara de Comercio de la provincia, lograron llegar a un acuerdo, por lo que mañana domingo los comercios podrán abrir hasta las 17.

El pasado 24 de diciembre, los locales comerciales de la provincia debieron cerrar sus puertas a las 14, ya que integrantes del CEC recorrieron la ciudad para exigir el cumplimiento de un acuerdo alcanzado previamente con un grupo de empresarios.

Sin embargo, referentes de los dueños de locales comerciales manifestaron que la decisión de cerrar las tiendas a las 14 perjudicaba gravemente al sector, ya que las ventas de fin de año son consideradas claves para el sostenimiento de los negocios.

Ante esto, el Ministerio de Trabajo de la Provincia tomó intervención y decidió convocar a una mesa de negociación a referentes de los sectores involucrados, para llegar a un acuerdo que garantice el beneficio tanto de los trabajadores como de los empleadores.

El encuentro tuvo lugar ayer, en las instalaciones de la cartera ministerial, donde tras casi dos horas de negociaciones se logró firmar un acta acuerdo. La misma posibilita que los comercios abran sus puertas el domingo 31 de enero hasta las 17, aunque la decisión dependerá de cada uno de los empresarios quienes tendrán la obligación de cumplir con ciertas pautas que marca la ley con respecto a los trabajadores.

"Los comerciantes que deseen abrir sus puertas el domingo, lo van a poder hacer solamente hasta las 17, siempre y cuando se comprometan a cumplir con el pago correspondiente al día dominical que están trabajando y a su vez, un franco compensatorio", informó el titular de la UEJ Luis Alonso, luego de la rúbrica del convenio del que también participaron la presidente y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Claudia Armata y Guillermo Bustamante, respectivamente; y el secretario general del CEC, Miguel Mamaní.

Lo decidido

Alonso resaltó que la Cámara de Comercio da estricto cumplimiento a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, de jornada laboral y horas suplementarias; por lo que "quienes decidan trabajar el domingo, abonarán la jornada laboral doblada como un feriado cualquiera y también dará el descanso compensatorio por ser domingo como corresponde".

Cabe mencionar que los empresarios tendrán un plazo de diez días para presentar las planillas correspondientes ante el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, el titular del CEC explicó que al tratarse de una jornada dominical, "los trabajadores no tienen la obligación de prestar tarea; no obstante, si debe hacerlo el empresario le debe pagar un adicional que son horas suplementarias", cuyo costo es doble.

Bajas ventas

Las fiestas de fin de año son muy esperadas por los empresarios, ya que se trata de una época que los ciudadanos eligen para darse “gustitos” antes de que acabe el año. Por lo tanto son consideradas fundamentales para el sostenimiento del sector. Sin embargo, este año no parece estar en consonancia con años anteriores.

“Fue una época realmente pésima. Hasta ahora no tuvimos las ventas que esperábamos pero tenemos la esperanza que hasta el domingo podamos levantar”, expresó Soledad Duarte, encargada de un conocido local de ropa para hombres y mujeres de calle Belgrano.

Mencionó que para incentivar el consumo, implementaron diferentes formas de pago, como tarjetas y créditos personales de hasta 12 cuotas sin interés, así como compras en efectivo con descuento; pero no lograron el resultado esperado. “Dimos muchas facilidades porque sabemos que estamos en una fea situación económica, tenemos variedad de precios y productos; y sin embargo no tuvimos ventas ni siquiera cerca de lo que fue el año pasado”, sostuvo Duarte, al tiempo que destacó que los precios en las prendas no sufrieron ningún tipo de aumento y por el contrario, “hay muchas que estamos liquidando”. En ese sentido, estimó que en comparación con el mismo período pero del año anterior, las ventas tuvieron una baja de entre 25 y 30 por ciento, “lo que nos preocupa mucho porque contábamos con esto para repuntar las caídas del año”.

“Esperamos que hasta el domingo podamos levantar, aunque es muy bajo el movimiento que hay en general”, completó.

Adicionales

Mamaní indicó que una hora simple equivale a 90 pesos, por lo que una suplementaria al 100 por ciento, equivaldría $ 180. Por lo tanto y de acuerdo al acuerdo firmado, “si un compañero va a desarrollar ocho horas de trabajo el domingo, tendría que estar cobrando un adicional de 1.400 pesos”.

“Desde el sindicato, el domingo vamos a recorrer nuevamente los comercios para garantizar que se cumpla lo pactado pero ahora tenemos el compromiso tanto del Ministerio de Trabajo como de la Cámara de Comercio de ayudarnos a controlar esta situación”, ponderó y señaló que el convenio no incluye a los comercios del shopping.