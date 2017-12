Preocupa el consumo de alcohol en conductores

Para el período enero-noviembre de 2017 desde la Secretaría de Seguridad Vial indicaron que se realizaron 3.065 controles de alcoholemia en los distintos puestos móviles que se implementan en la provincia, habiendo dado positivos 2.513.

Autoridades del Observatorio Vial Provincial indicaron que lo sorprendente es la cantidad de mujeres que manejan alcoholizadas especialmente los fines de semana que supera el 25% del total, quedando a los hombres el 75 por ciento restante.

Entre los 18 y los 44 años es el segmento donde se concentra la mayor cantidad de alcoholemias positivas.

Cabe destacar que sólo 552 actas reflejan una graduación menor a 0,5%, que es el nivel de alcohol permitido en sangre para poder conducir automóviles, siendo de sólo 0,3 para quienes se movilizan en motos.

Desde el Observatorio también informaron que se están labrando entre 370 y 400 actas por alcoholemia en el mes, en los operativos del fin de semana donde se habilitan entre ocho y diez puestos de control.

El fin de semana comprendido entre el 15 y el 17 de diciembre se labraron 133 actas, lo que habla de la falta de responsabilidad y el desprecio que ponen de manifiesto por la vida de los demás y la propia.

"Lo que sucede es que a la gente no le interesa nada, creen que son propietarios de la vía pública y utilizan ese espacio como si fuera propio. No tenemos problemas con que la gente tome alcohol, pero que no salgan a conducir después de haber bebido porque ahí es donde ocurren los siniestros", advirtió el secretario de Seguridad Vial, Luis Martín, en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Durante el año 2017 se registraron 60 conductores con resultado categórico positivo de ingesta alcohólica, se cuenta con los datos de la graduación alcohólica de 18 de ellos; los 42 restantes, todos por encima de 0,5 gr/l de alcohol en sangre. Los otros 83 conductores que figuran como alcoholizados este año fueron categorizados como "aparente" y "aliento etílico", por parte del facultativo médico que realizó el examen clínico, lo que arroja un total de 143 conductores alcoholizados.

Se hace notar, que durante el año 2016 ninguno de los peatones involucrados registran datos sobre ingesta de alcohol.

En el año 2017 se presentaron dos siniestros en los que los peatones involucrados: un hombre y una mujer mayores de edad se encontraban en estado de ebriedad al momento del hecho. En el primer caso, el hombre se encontraba sobre la calzada de un camino interno cuando fue atropellado y el conductor se dio a la fuga. En el segundo caso, el atropello se produjo cuando la mujer intentaba cruzar una ruta nacional sin utilizar la pasarela destinada a tal fin.