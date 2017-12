Tatuó el "ARA San Juan" a familiar de tripulante

El reconocido tatuador jujeño Fernando Compte (Fer Nómade) realizó detallado tatuaje del "ARA San Juan" a un pariente de uno de los tripulantes del submarino perdido en las aguas del Atlántico sur.

La obra quedó impresa en la piel del hombro derecho de un sobrino del marino salteño Cristian Ibáñez, David Díaz. "Yo me fui a tatuar a la ciudad de Orán, como lo hago habitualmente, ya que viajo mucho para hacer mis trabajos, por eso es el "nómade", y se contactó conmigo un pariente de un marino, y me preguntó si le podía armar algo" vinculado al submarino. "Me envió un tatuaje de referencia del ARA San Juan que se hizo en Córdoba, y la verdad que no me gustó y lo rediseñé", indicó.

Al modificarlo aplicó "su" estilo y técnica para tatuar, "el maorí y el polinesio, por lo que pregunté si me daba libertad para el diseño y aceptó. Le hice un diseño neotradicional, en un boceto muy pobre que solamente yo lo entendía. No estaba muy convencido pero confió en mí de todas maneras", afirmó.

El dibujo sobre la piel del sobrino de Cristian Ibáñez finalizó en 3 horas aproximadamente. Y quien portará el recuerdo durante el resto de su vida no "quiso mirar" en ningún momento mientras trabajaba Compte; incluso se hizo poner una servilleta en la zona del hombro derecho para no verlo mientras lo hacían. "Quería verlo terminado", subrayó el tatuado. Cuando lo terminé de tatuar, se levantó y se fue derecho al espejo y "estuvo llorando durante cinco minutos", reveló Compte. "La verdad es que quedó muy sorprendido por la calidad del tatuaje".