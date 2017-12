Largas colas por fin de año en supermercados

Los jujeños volvieron a acaparar el centro, ayer se registraron largas colas en los supermercados para realizar las compras de la celebración de Año Nuevo.

Aunque en las vidrieras de algunos comercios de ropa había ofertas de "2 x 1", 12 cuotas sin interés y plan reserva, no se observaron muchos compradores saliendo con bolsas.

"La gente entra, pregunta precios y sale sin comprar nada", comentó una vendedora de una tienda de vestidos para damas.

Señaló que es normal que para estas fiestas las personas busquen gastar menos y sólo optar por ver la ropa justa para los más pequeños, porque el gran gasto se hace en la fiesta de Navidad.

Cabe mencionar que luego de una mesa de negociación entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC), la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) y la Cámara de Comercio de la provincia, lograron llegar a un acuerdo por lo que hoy los comercios podrán abrir hasta las 17.

Asimismo, los gerentes y encargados de zapaterías y establecimientos de vestimenta para damas, caballeros y niños señalaron que las ventas en los días previos a Año Nuevo no fueron elevadas pero esperan que se venda hasta que cierren los locales.

Algunos testimonios

"Esta fiesta es más relajada, ahora nos organizamos para ir de paseo y pasarla con los amigos y las compras se hacen un poco más livianas", comentó Mercedes López.

Por su parte, René Jorge señaló que para las fiestas tratan de medirse razonablemente con los gastos, "en Navidad no me importaba gastar mucho, pero ahora se tiene más libertad y uno come lo que hay y está más tranquilo porque es sólo un nuevo año".

Un turista de Corrientes, Carlos Schmalta, comentó que llegó a San Salvador de Jujuy para pasar las fiestas debido a que quedó maravillado con el paisaje.

"Compré regalos, viajé a Purmamarca y Tilcara y los hoteles que tiene la provincia son buenos y de excelente atención. Se ve un gran avance en la región", sostuvo.