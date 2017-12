"No voy a dejar de pelear por mis hijas", dijo Belén

Belén Galán (30) es una jujeña madre de mellizas, y acaban de llegar a nuestra provincia desde la ciudad de Mar del Plata, donde atraviesan una compleja situación judicial con el progenitor de las niñas.

Le cuesta sonreír, tiene la mirada de una niña triste y el ceño de su frente muy marcado, que de seguro es el resultado de un verdadero calvario que vive desde hace casi dos años por decisiones que tienen más que ver con una interpretación de una funcionaria de la Justicia, luego de denunciar a su expareja por violencia de género.

Belén cursaba el segundo año de Arquitectura en la ciudad de Córdoba y en las vacaciones viajó a Brasil para trabajar en la temporada y de alguna manera poder solventar sus estudios. Allí conoció a un joven marplatense, que al poco tiempo se convertiría en su novio.

Al final de la temporada de verano, Galán tenía que regresar a Córdoba para continuar con sus estudios, y su novio estaba decidido a dejar todo y convivir con ella.

"Las cosas empezaron a cambiar al poco tiempo, la persona encantadora que había conocido se convirtió en un hombre al que le molestaba todo, principalmente mis amistades. De a poco los fui perdiendo", dijo Belén Galán a El Tribuno de Jujuy.

Meses después la pareja se enteró que iban a ser padres y como él no conseguía empleo en la ciudad mediterránea, convenció a Galán que por un tiempo vivieran en la ciudad de Mar del Plata hasta que se estabilizaran económicamente.

Después del nacimiento de las niñas, la relación de la joven pareja empezó a empeorar. "Se había convertido en un hombre muy violento, no soportaba ver llorar a las bebas y me trataba muy mal, todo el tiempo me insultaba y me zamarreaba".

"En agosto del año pasado intentó golpearme y sus padres me echaron de la casa. Realicé la denuncia por violencia de género, donde le exigieron cumplir una restricción perimetral, pero como yo no tenía a dónde ir, tuve que ir a vivir con mis hijas a un hogar transitorio".

No pasó mucho tiempo de la denuncia que Galán realizó en la Comisaría de la Mujer, que desde el Juzgado de Familia N§ 5, se le informó que sus hijas tenían una "interdicción de salida", esto quiere decir que no pueden salir de la ciudad de Mar del Plata, porque el padre presentó una medida cautelar.

"Para que se entienda la situación que estoy atravesando, la jueza de Familia Clara Obligado ordenó una restricción perimetral para mi expareja, pero además no permite que mis hijas puedan ver a mis padres. Pone como prioridad que el hombre que ejerce violencia sobre mí, vea a nuestras hijas, pero no contempla la situación que vivo con ellas. Yo necesito trabajar para darles una mejor calidad de vida a mis hijas. Necesito estar contenida por mis familiares como cualquier persona del mundo", dijo Galán.

El jueves pasado Galán y sus dos hijas llegaron a nuestra ciudad, fue beneficiada con una medida cautelar por el término de 90 días y luego debe regresar a continuar con la batalla judicial en Mar del Plata.

Lo que todavía no está resuelto por parte de la Justicia marplatense es la denuncia en contra del hombre. Fue denunciado por violencia de género, pero para ese Juzgado parecer ser un tema menor, es que solo la orden de restricción perimetral es suficiente para que el victimario no continúe ejerciendo violencia.

"Estoy sorprendida de ver cómo actúa la Justicia, si no llegás golpeada o acuchillada a hacer la denuncia, parece que no es violencia de género. Y cada vez que soy citada al Juzgado, me hacen sentir como si fuera una delincuente, están esperando que baje los brazos, pero no lo van a lograr, lo que acá está en juego es el bienestar de mis hijas y eso parece no importarle a la Justicia", dijo.