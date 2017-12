"El peronismo es un sentimiento que no se vende ni se regala"

Hace poco más de un año, el 1 de diciembre pero del 2016, el Consejo Nacional del PJ declaraba la intervención del Distrito Jujuy, ante los cuestionamientos que habían recibido las polémicas elecciones convocadas por el vicegobernador Carlos Haquim, quien quedó al frente del partido.

El ciclo de normalización del Partido Justicialista cerró el pasado 18 de diciembre cuando se recuperó la sede partidaria.

Se asignaba como interventor al exgobernador de Mendoza, Celso Jaque, quien buscando la normalización convocó a elecciones internas para el 26 de noviembre del 2017. Sin embargo, las mismas quedaron sin efecto luego de un acuerdo entre los diferentes sectores que conformaron una lista única que fue proclamada por la Junta Electoral.

De esta manera, a fines de ese mismo mes el Consejo Provincial designó al diputado provincial Rubén Rivarola como presidente del Distrito Jujuy.

Luego de muchos meses de incertidumbres, el PJ distrito Jujuy llegaba con el último mes del año, a su normalización plena.

No sólo con nuevas autoridades, sino también con la recuperación de su propia sede.

"Este año fue muy duro para todos los peronistas de Jujuy pero finalmente, y gracias al trabajo de dirigentes y afiliados que no bajaron los brazos ante las adversidades podemos decir que llegamos a uno de nuestros objetivos, poner de pie al gigante", señaló el diputado Rubén Rivarola.

El legislador insistió en la idea de unir el partido y de contener a los afiliados, "les pedí que me acompañen en esta gestión, donde pondré todas mis fuerzas y ganas por el PJ y sus afiliados, pero quiero que me acompañen, me den fuerza, y le dediquemos tiempo al partido".

Expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron y apoyaron para tomar las riendas del partido e insistió en su compromiso de "trabajar fuertemente con todos para reflotar el partido, y que todos los afiliados se sientan orgullosos de estar en él".

MILITANCIA/ ASISTENTES AL ACTO DE ASUNCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS.

"Fue un año duro, con muchas complicaciones pero se ha trabajado mucho y esta es la recompensa. Por eso voy a luchar para que el peronismo en el 2019 sea gobierno. Hace un año no podíamos hablar del partido y ahora nos encuentran aquí, fortalecidos. Nos habían sacado la esperanza y los sueños, pero hoy les estamos demostrando que vamos para adelante, juntos, unidos porque sé que somos capaces de recuperar todo lo que perdimos".

Cerrando el ciclo, el pasado 18 de diciembre se recuperaba la sede partidaria.

"Hoy podemos decir que estamos de vuelta en nuestra casa. Este es el partido de la gente así que vamos a estar acá para trabajar por ellos. Las puertas estarán abiertas para todos".

Finalmente, Rivarola convocó a los militantes a "revivir el sentimiento peronista que nos empuja siempre a ayudar a la gente, a estar en las calles al lado del que más sufre. El peronismo es un sentimiento que no se vende ni se regala. Todos juntos y con mucha fe vamos a salir adelante".