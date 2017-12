El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en mujeres y hombres

De todas las patologías oncológicas, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por esta enfermedad en el mundo. "Las causas además de la predisposición de cada paciente a tener o no cáncer está en el ambiente", explicó a El Tribuno de Jujuy el especialista en tórax, Carlos Sivila Sosa.

Sostuvo que el cáncer de pulmón afecta especialmente a los grandes fumadores; pero también hubo un cambio progresivo en las características de la población de pacientes mujeres que lo padecen y muchas de ellas no han fumado y son más jóvenes.

También dijo que "hoy en día los centros industrializados que tienen mucho moho, el humo de las grandes ciudades y de las fábricas impide el buen funcionamiento del pulmón".

Agregó que se han dado casos de cáncer de pulmón en personas que nunca en su vida han fumado o en gente que vive en el campo, "o sea que no son condicionantes únicos", sino que son toda una serie de factores que favorecen la aparición del cáncer de pulmón y que cada vez va en mayor aumento de gente más joven.

Respecto a los síntomas indicó que la mayoría de los cánceres de pulmón se registran cuando se ha propagado demasiado y algunas veces en etapas tempranas.

FRANCISCO PICCHETTI

Si el paciente acude al médico cuando comienza a notarlos, es posible que el cáncer se diagnostique en una etapa temprana cuando es más probable que el tratamiento sea más eficaz.

"Es más probable que la mayoría de estos síntomas sean por una causa distinta al cáncer de pulmón. No obstante, ante cualquiera de estos problemas, es importante que la persona consulte con su médico de inmediato para que se pueda determinar la causa y recibir tratamiento", detalló Sosa.

Los síntomas que a veces se presentan pueden ser una tos que no desaparece o que empeora, tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso y pérdida de apetito.

Otros de los síntomas alarmantes es tener dificultad para respirar, cansancio o debilidad, infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen recurriendo, aparición de sibilancias (silbido de pecho).

Por su lado y en cuanto a la detección, el especialista en tórax, Francisco Picchetti indicó que es importante identificar el tipo de pulmón, para eso se hace las pruebas, biopsias y técnicas muy desarrolladas en Argentina y en el extranjero.

Destacó que hoy en día el enfoque del tratamiento de cáncer de pulmón ha cambiado, es multidisciplinario, ya que requiere la atención del neumonólogo, oncólogo y el cirujano dedicado a estas cirugías.

En etapas evolutivas, cuando el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, la persona tiende a tener dolor en los huesos (como dolor en la espalda o las caderas) alteraciones del sistema nervioso (como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o una pierna).

En relación con el VIH-Sida, es una enfermedad que como su nombre lo indica, disminuye las defensas. La enfermedad con mayor frecuencia en los pulmones es la tuberculosis y siendo una enfermedad que tiene inmunodeficiencia, es difícil e incurable.

Tipos de patologías

Según la apariencia de las células al ser examinadas a través del microscopio, los cánceres de pulmón pueden dividirse en dos tipos.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas que se desarrolla en fumadores, exfumadores, fumadores pasivos o personas que han estado expuestas al radón.

Ese tipo de cáncer se lo denomina carcinoma escamocelular y tiene diferente etapa oculta, etapa 0, I, II, III y IV.

El cáncer de pulmón de células pequeñas sólo se desarrolla en los fumadores y exfumadores, presenta la etapa limitada, extensa o la que es recurrente.

Tratamiento para lograr la cesación tabáquica



CONTROL PULMONAR/ ESPECIALISTA REALIZA TRATAMIENTO EN PACIENTES FUMADORES.

Al dejar de fumar con un programa de apoyo, los fumadores tienen una probabilidad de éxito mucho mejor. Es así que el hospital “San Roque” organiza desde 2009 grupos de autoayuda y cursos intensivos de cesación tabáquica.

Es el único consultorio en la provincia que realiza tratamiento para dejar de fumar, lo hace de manera gratuita y se atienden entre 80 a 100 pacientes por año.

Además trabajan con extensión en los colegios en los que se dan charlas para prevenir el inicio del consumo del tabaco y realizan campañas externas en las que se reparten proyectos, calcomanías en la plaza para tratar de educar a la gente.

En este sentido, la referente del programa de Unidad de Cesación Tabáquica Ana Otero señaló que el tabaquismo es una enfermedad adictiva, una trampa social porque es una droga que se vende sin ninguna restricción y es altamente adictiva.

ANA OTERO, DE LA UNIDAD TABÁQUICA

“Por eso la gente no sólo consume tabaco porque sí, sino que hay una determinada personalidad que hace que uno consuma y se trabaja sobre eso en las reuniones grupales”, manifestó.

Mencionó que el porcentaje que se mantiene de la gente es entre 40, 50 % de las personas que dejan de fumar, permaneciendo un año en el programa.

Mensajes impactantes

Respecto a los pictogramas que se avizoran en las cajas de cigarrillos, la especialista señaló que se ha visto científicamente que tienen impacto en las personas, ya que desde que aparecieron ha disminuido un poco el consumo de tabaco.

Otero hizo hincapié en que la sumatoria de mensajes concientizados es lo que tiene el impacto. “Todos los paquetes de cigarrillos deben tener la imagen de concientización”, apuntó.

Agregó que se debe prohibir la venta de cigarrillos sueltos a menores de 12 años, ya que eso haría que sea más difícil el consumo.

Inscripciones para ayuda

Las personas que necesiten ayuda y apoyo para poder dejar de fumar, deberán dirigirse al hospital “San Roque”, al consultorio de Cesación Tabáquica en el horario de 8.30 hasta las 13.

Allí recibirán terapia cognitiva o conductual que es lo que permite ayudar y dar las herramientas para que las personas no vuelvan a fumar.



“Fumé 35 años”

CASO EXITOSO/ SUSANA GÓMEZ DEJÓ DE FUMAR LUEGO DE COMPLETAR EL TRATAMIENTO.

Es difícil para algunas personas dejar de fumar, influyen muchos factores como la falta de voluntad y el constante deseo. Hay personas que se han planteado dejar el cigarrillo.

El Tribuno de Jujuy conoció el testimonio de Susana Gómez de 56 años, quien fue fumadora activa durante 35 años.

“Gracias al apoyo de amigos que asistieron al grupo de autoayuda me recomendaron hacer el tratamiento. Fumé 35 años, tenía medio por el tiempo que llevaba fumando. Intenté durante 6 meses hacerlo por mi propio medio”, relató.

Al asistir al grupo de autoayuda contó que después de fumar un paquete de cigarrillos, pasó a fumar 8 cigarrillos. “Para mí era una necesidad imperiosa fumar”, sostuvo.

Susana recibió el apoyo de su familia en todo momento. Indicó que el tratamiento en sí no es dejar de fumar, primero hizo terapias previas con estudios que le pidió la médica Ana Otero. “Siempre tuve a mis hijas que me decían dejá de fumar mamá, es feo. La ayuda que obtuve este año fue algo muy importante para mí. Hasta yo no podía creer que llevé 8 meses sin fumar”, señaló.

Los beneficios de dejar de fumar definitivamente

DEJAR DE FUMAR/ BENEFICIA FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE A LAS PERSONAS.

Los beneficios de dejar de fumar no sólo se sienten durante el primer año libre de humo. A medida que pasa el tiempo, se pueden notar buenos avances.

Tras 5 años, los riesgos de sufrir una hemorragia subaracnoidea disminuyen en un 59 % con respecto a los de un fumador. En mujeres, las posibilidades de padecer diabetes son las mismas de quienes nunca fumaron.

Los riesgos de padecer cáncer al pulmón son entre un 30 % y 50 % menores que los de un fumador.

Las posibilidades de morir de un cáncer pulmonar son la mitad de aquellos que sí fuman.

ENCUENTRO/ GRUPO DE AUTOAYUDA DEL HOSPITAL “SAN ROQUE” DESPIDIÓ EL AÑO.

Los riesgos de desarrollar diabetes, tanto en hombre como en mujeres, son los mismos que en quienes nunca fumaron.

En 13 años, si tiene más de 75 años, los riesgos de perder piezas dentales son iguales a los que no fuman.

Luego de 15 años, las posibilidades de padecer problemas cardíacos son las mismas que los de un no fumador.

En 20 años, en el caso de las mujeres, los riesgos de morir por patologías asociadas al tabaquismo son las mismas que las de quienes nunca han fumado.