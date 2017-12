Frezzotti: "Hay que ganarle a San Martín"

El capitán de Gimnasia, Alejandro Frezzotti, de buen campeonato, fue nuevamente figura. Esta vez en el empate uno a uno con Nueva Chicago en Mataderos. Pero el aguerrido volante se mostró con fastidio por el resultado final, explicando que "nos vamos con bronca porque habíamos empezado ganando y éramos superiores. Nos empatan porque tuvimos errores defensivos. El empate está bien porque en el segundo tiempo ellos tuvieron un poco más la pelota y crearon algunas situaciones. Fue un tiempo para cada uno".

Frezzotti, quien no podrá estar presente ante San Martín de Tucumán por acumulación de amarillas, asumió que el equipo bajó el rendimiento en la etapa final. "En el segundo tiempo no le encontramos explicación por qué no pudimos mantener lo del primero. Ellos apretaron más, ganaron las segundas pelotas y nosotros dormimos. Llegaron poco en todo el partido y fueron por errores nuestros", hizo como autocrítica el "5".

Sobre si el empate como visitante es valedero, el exmediocampista de Temperley aseguró que depende del resultado del próximo partido: "Si le ganamos a San Martín como local este punto va a servir un montón. Sabemos que jugamos contra un rival importante de la categoría que se armó muy bien. En los amistosos lo pudimos conocer cómo juegan. Ojalá podamos terminar el año con 17 puntos que era el objetivo".

Quinto gol de Blanco

El "9" de Gimnasia volvió a convertir en el empate ante Chicago y suma 5 tantos desde que llegó al club proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú. Venía de una tarde soñada anotando un triplete ante Santamarina en Jujuy y antes había festejado en la victoria por 2 a 0 a frente a Boca Unidos en Corrientes por la segunda fecha.

Con el empate en Mataderos, Gimnasia suma 5 partidos sin derrotas como visitante en este campeonato, con 4 empates y una victoria. La última vez que cayó fuera de Jujuy fue en la fecha 42 del torneo pasado cuando Argentinos lo derrotó por 1 a 0 y se aseguró el regreso a primera división. Contando los encuentros del certamen anterior, el lobo acumula 7 sin caídas como visitante.

En los últimos 5 partidos Gimnasia acumula 4 igualdades y una sola victoria que fue ante Santamarina. No pierde desde la fecha 5 cuando Villa Dálmine lo derrotó 1 a 0 en el estadio "23 de Agosto".

Con el empate del sábado en Mataderos, Gimnasia acumula un cuarteto de partidos sin derrotas ante el verdinegro, con 2 empates y 2 victorias, ambas fueron como visitante.

La última vez que el "torito" lo venció fue por el triangular que definió 2 ascensos en el torneo de la B Nacional del 2014. Ese día fue derrota por 1 a 0 en el estadio de Instituto y sumada a la caída ante Aldosivi, esfumaron el sueño del regreso a la máxima categoría.

El domingo desde las 17 Gimnasia recibe a San Martín de Tucumán, en un partido clave por la rivalidad entre ambas instituciones, por el significado que tiene para los hinchas del "lobo" y por ser el último partido del año que le permitirá al lobo alcanzar el objetivo de los 17 puntos.

El “santo” sólo empató

EN SUR. BROWN DERROTÓ A MITRE DE SANTIAGO POR 3 A 1.

San Martín de Tucumán, que venía de dos triunfos con condición de visitante, empató ayer con Villa Dálmine en la Ciudadela uno a uno. Pablo Burzio abrió la cuenta, igualando Claudio Bieler. De esta manera, el “violeta” alcanzó la punta de la B Nacional y también se aseguró el pasaporte a la Copa Argentina del próximo año. Comparte el liderazgo, con 20 unidades respectivamente, con Juventud Unida de Gualeguaychú.

El “santo” se medirá el próximo domingo con Gimnasia en Jujuy y el ganador lograría el primer objetivo de este semestre.

Por su parte, Guillermo Brown de Puerto Madryn venció en su estadio a Atlético Mitre de Santiago del Estero por 3 a 1 y confirmó su imbatibilidad como local.

Los tantos del conjunto chubutense fueron marcados por Lucas Merolla, en el primer tiempo, y Mariano Guerreiro y Mateo Acosta, en la parte final; mientras que Ramiro Fergonzi, de tiro penal, descontó para Mitre en la segunda etapa.

En tanto, Flandria y Deportivo Morón igualaron 2 a 2, y ambos siguen comprometidos en puestos de descenso. Diego Medina y Luciano Pons marcaron los goles de Flandria. Morón llegó al empate con tantos de Javier Rossi y Valentín Perales.

El partido se jugó en el estadio Carlos V de la localidad bonaerense de Jáuregui y fue arbitrado por Héctor Paletta.

Finalmente, Agropecuario cayó en casa 3 a 1 en manos de Atlético de Rafaela y Estudiantes de San Luis derrotó 3 a 2 a Riestra.

Se cierra la jornada

La undécima fecha de la B Nacional se cerrará esta noche con dos atractivos partidos.

En Tandil, Santamarina enfrentará a Los Andes desde las 20.30 con la obligación de recuperarse tras la dura caída sufrida en Jujuy en la jornada pasada. Mientras que a partir de las 21.05, con televisación de TyC Sports, Almagro recibirá a Sarmiento de Junín.

El sábado a la noche, con un gol polémico de penal, Instituto de Córdoba se impuso a Quilmes por 1 a 0 y Juventud Unida derrotó a Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0.