Noticias nuevas tapan a las que envejecen

Las noticias de Jujuy, aventajaron levemente a la información nacional. Ocurre que la enorme cantidad de juicios que acosa al tambaleante universo kirchnerista, ya son cosa de todos los días. Que hayan confirmado gravísimos procesamientos a la senadora Cristina Elisabet Fernández y sus hijos, y la caterva de compañeros de la ruta del dinero K por la causa Los Sauces y otras, ya no le quitan el sueño a nadie. Quizás lo hagan si en algún momento, la Justicia llega a descorrer los velos que esconden la verdad de los sucesos de la década progre” y la “era de los bolsones” y en algún juicio oral y público se ventila todo lo que allí ocurrió. Mientras tanto, los meros interminables trámites son noticias de segundo nivel, diría un jefe de redacción más o menos avispado. La tragedia del submarino San Juan, también terminó por caerse del primer lugar de primera plana. Todos nosotros –los 45 millones de peritos navales, oceanógrafos, y expertos en búsqueda marina en los que nos convertimos los argentinos en los últimos quince días- sabíamos que el final era inexorable y pero ninguno nos animábamos a anticiparlo. Por respeto a los 44 héroes y al dolor de sus familiares que aún sostienen la esperanza de una sobrevida sobrehumana. El drama del océano, lentamente va dando paso a las querellas, los juicios, la búsqueda de culpables en gobiernos anteriores, y van apareciendo sospechas y denuncias de coimas en los trabajos de reparación del sumergible, de denuncias que algún juez “diligente” archivó con presteza, y de anécdotas de momentos complicados que las familias de los submarinistas empiezan a relatar todavía tímidamente. La búsqueda que ayudaron a realizar quince países con la tecnología más avanzada del planeta naufragó como el San Juan. Y ahora llegan a las playas, como restos del naufragio, las desprolijidades y la inexperiencia del gobierno actual y de la Armada, para enfrentar una crisis con la verdad en la mano y la dinámica que demanda una crisis. Otra vez la Justicia se deberá ocupar, mientras los 45 millones trataremos de realizar otro duelo, tratando de preservar viva la memoria insigne de esos campeones que custodiaban el mar cobrando sueldos miserables y un viático de $279 para arriesgar su vida en condiciones inaceptables. Aunque la búsqueda del submarino no cese y ojalá que lo encuentren, hoy el enorme Atlántico sur, tiene el inconmensurable tamaño del mausoleo azul y glorioso que merecen. También está hartando el puñado de mapuches violentos de la RAM que insisten en “liberar un territorio” en el que no pueden entrar sin permiso ni las fuerzas del orden ni los jueces. Es un peligroso embrión de alzamiento contra la Nación Argentina, de imprevisible futuro, contra el que el gobierno nacional todavía no sabe cómo actuar. Pero esta noticia, como las anteriores, también fue bajando en las primeras planas. Porque como siempre, a todo lo que se vuelve habitual o se naturaliza, la cotidianeidad lo van tapando con diarios. Con otros títulos. Con otras noticias o con otras frivolidades ampulosas como el sorteo del mundial de fútbol.

En Jujuy, por ejemplo, la noticia excluyente fue el comienzo del final de la amarga historia del azúcar del Ingenio La Esperanza. El gobierno de Gerardo Morales logró que el grupo colombiano –el único realmente interesado en acometer la aventura de la compra- firme el acuerdo de adquisición. En política, otro capítulo comenzó a cerrarse con la formal asunción de las autoridades del Partido Justicialista presididas por el diputado Rubén Rivarola, con la presencia del presidente del PJ nacional, el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja. También fue noticia el ingreso de los presupuestos de la Provincia y de la ciudad Capital a la Legislatura y al concejo deliberante. Y otras cosas, como la especie de paranoia que afecta a la señora Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, y la lleva a expresarse de manera improcedente ante los jueces que la juzgan, y hasta amenazar elípticamente con su muerte, posiblemente deteriorando la consideración que los magistrados deben observar con los justiciables.

Comienzo de un final

Esta semana, el complejo agroindustrial La Esperanza se robará la atención de los jujeños. Se debe anotar como éxito el acuerdo de venta logrado por el gobierno. La otra salida, hubiese sido la quiebra. Pero las caras del propio GM y de un par de ministros presentes en los anuncios oficiales marcó el tono de las discusiones que se vienen. Sus mensajes austeros, impasibles y con estudiada firmeza, quedaron por debajo del optimismo que los compradores mostraron ante la prensa. 600 trabajadores, con sus sueldos similares a los de otros ingenios y su antigüedad intacta seguirán en la planta. Los demás, - más de 300- o se jubilan, o pasan a formar parte de la planta de personal de la provincia, trabajando en las fincas Chalicán o el Pongo, o “donde el gobierno disponga”. Omar Leal, el CEO de Omega Energy, explicó brevemente un plan de inversión, y de expansión de Nikoil Co., la empresa nueva que tomará el complejo, hacia la producción de biocombustibles y la exploración petrolera, sin correrse un paso de lo enunciado por el GM ni de lo que ya había manifestado en su visita a la Legislatura de Jujuy. El Sindicato que conduce Sergio Juárez se pintó para la guerra. Aun sabiendo desde hace mucho tiempo que iba a ocurrir lo que ocurrió, tomó la planta, sin impedir que el trabajo continúe, reclaman que los nuevos dueños tomen a todo el personal, y lo exigirán ante el juez de la quiebra (último eslabón que debe aprobar el trámite). Para mañana están convocando a una concentración popular de apoyo a este pedido a las 9 en la puerta del complejo. Los tres protagonistas de esta operación, actúan los roles que les corresponden: el gobierno celebra discretamente que cierra un ciclo triste y por momentos angustiante de la vida provincial. Se queda con la vieja empresa que resulta del desgüase de la original, y que se hará cargo de las monstruosas deudas pendientes, por aproximadamente 50 millones de dólares, que cubrirá con los 85 millones que percibirá por la venta, en plazo que no iría más allá de 120 días. Nikoil como empresa internacional de primera línea, ingresa al mercado argentino, confiando en la recuperación general de la economía nacional, pero viene con la prudencia propia de los capitales de riesgo que no le permiten dibujar castillos en el aire, sino simplemente poner los pies sobre la tierra esperanceña, llena de surcos cubiertos de caña de azúcar. El gremio –como todo gremio- llevará al extremo el reclamo de reivindicaciones y de logros, aunque es de esperar, que en la última curva del camino, concilie de la mejor manera posible, antes que preferir llevarse el camión cargado de caña a la banquina. El GM dijo al anunciar la operación que consideraba al viernes pasado “un gran día para Jujuy”. Sin duda lo es. Ojalá que también termine siendo considerado “un día de júbilo para Jujuy”.

Comienzo de un comienzo

Otro que tuvo su día histórico fue el Partido Justicialista de Jujuy. Una multitud colmó las instalaciones del complejo social y deportivo del sindicato de Luz y Fuerza, para dar comienzo formal a la gestión de Rubén Rivarola como presidente del distrito Jujuy. Una mala pasada del clima, derivó en que el vuelo que traía desde Buenos Aires al presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, recién le permitiera llegar alrededor de las 22. La forzada demora del jefe nacional, permitió sin embargo que todos los allí reunidos pudieran mirarse bien, enterarse mejor de quienes estaban, y tras algunos resquemores, muchos peronistas enfrentados durante años, optaron por acercarse a saludar, y terminaron estrechados en el clásico “fuerte abrazo peronista”, lo que hace suponer que algunas cuentas pendientes se comienzan a dejar de lado, algunas inquinas se licúan, y que cierta esperanza renace en el seno del partido más numeroso de la Provincia. Desde Celso Jaque ratificó su satisfacción por la intervención y la tarea concluida, hasta el emotivo mensaje de optimismo a ultranza y convocatoria amplia de RR, el arco de los oradores logró por momentos enfervorizar a los presentes. Así fue con Roly Ficoseco, que abrazó simbólicamente a sus adversarios domésticos, todos presentes en el acto, para decirle al presidente: ”Rubén, en Perico no tendrás problemas, aunque discutamos entre nosotros, acá vamos a estar todos juntos”. Similar potencia imprimió a sus palabras el flamante diputado del sindicalismo –y dueño de casa- Pedro Belizán. Aunque destacó el trabajo de la intervención, instó a los reunidos a defender unidos al PJ, e hizo votos por no tener que llegar nuevamente a una situación de desencuentros como la vivida en los últimos años. Dingui Palmieri levantó las banderas de la nueva generación de dirigentes peronistas, reclamando el armado de un proyecto político abarcativo y orgánico. Presencias notables, como la de exgobernadores como Ricardo José Manuel De Aparici y de Eduardo Alfredo Fellner, y muchos otros exfuncionarios electos y designados en los gobiernos peronistas, dejaron evidenciada la primera reacción concreta del PJ frente a la adversidad de las derrotas electorales y la dispersión que prácticamente lo había paralizado. Algunas cosas quedaron claras: el peronismo de Jujuy dejó de referenciarse definitivamente con el kirchnerismo. Si alguno de los presentes en el acto aún siente esa inclinación, tuvo la inteligencia de no mencionarlo, advirtiendo que la abrumadora mayoría, está dispuesta a la unidad, pero rechazando cualquier atisbo de grieta que desde el pasado o desde afuera, dinamite la unidad trabajosamente conseguida en la Provincia. Finalmente llegó Gioja. Despreciando su avanzada edad, la delicada salud que lo acosa, instalado en el palco y micrófono en mano, protagonizó con un fuerte discurso peronista, la llegada al corazón de los presentes con mensajes simples pero directos. “Enviamos la intervención porque no podíamos tolerar que un vicegobernador de Cambiemos, del macrismo, se creyera presidente del peronismo en el distrito” dijo. “No hay que mirar para atrás, sentenció, con grandeza y solidaridad soñemos que el próximo gobierno de Jujuy sea justicialista”. “Hay dirigencia en Jujuy, trabajemos para que nuestra bandera de la justicia social, flamee bien al lado de la celeste y Blanca”. Fervorosos pero prudentes, entusiasmados pero medidos, cuidando de no irritar con los gestos ni con las palabras, los peronistas hicieron después de muchos años, el comienzo de su catarsis en un acto institucional partidario multifacético, que, de mantener el espíritu alcanzado, le deparará seguramente muchas satisfacciones.

Noticias radicales

La UCR también tiene su jaleo. Pero lejos de Jujuy, aunque cobra vigencia local por la fuerte presencia de Gerardo Morales en las decisiones del centenario partido. El domingo que viene, los radicales estarán renovando su cúpula de autoridades nacionales, y reemplazando al presidente José Corral, intendente santafesino que culmina una gestión demasiado naif para los tiempos que se viven. El GM logró lo que muchas veces hizo el peronismo: “una lista de unidad que evite sangrías innecesarias”. Sin embargo, esa unidad que lleva como cabeza al comité Nacional a Enrique “el Coty” Nosiglia, generó algunas reacciones no deseadas. Muchos radicales importantes se sintieron desplazados de este arreglo, y al parecer, el presidente saliente, JoséCorral, y otros como Ernesto Sanz, no están muy convencidos del armado de Coty Nosiglia, Gerardo Morales, Rafael Pascual, Luis Brandoni, José Corral, entre otros. Creen de esta manera, puede surgir una suerte de polo invertido dentro de Cambiemos, que podría marcar el comienzo de diferencias más fuertes en la coalición. La que cargó contra esa “unidad” fue Lilita Carrió, denunciando a viva voz, que se trata de un acuerdo corporativo y de negocios ajeno a los principios fundacionales de Cambiemos, y del que participa con perfil bajo Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, y principalísimo operador de Mauricio Macri ante en Poder Judicial. “Las autoridades radicales, las eligen los radicales” le dijeron a la rubia fundadora del ARI, obviamente, sin esperanzas de callarla o hacerla cambiar de opinión.

Noticias locales

Esta semana en Jujuy, trabajará la Legislatura para dejar aprobado el presupuesto provincial, ingresado hace horas al Poder. Seguramente ni habrá tiempo de analizarlo en detalle, y en caso de poder hacerlo, tampoco habrá suficientes votos como para pedir correcciones, ni tiempo para imaginarlas. Es más que probable que esta cámara, que termina su mandato, también en horas, deje aprobada la ley de leyes también en horas más. De todos modos, el ministro Carlos Saidr se presentará en la comisión de Presupuesto para explicar brevemente los cálculos, recursos y gastos, por una suma que para el 2018, se estima en 43 mil millones de pesos.

También esta semana, se concluirá con el juicio oral y público a la señora Milagro Sala, por amenazas en la comisaría de Alto Comedero. Ese juicio que se resolverá el jueves, que aparece como forzadamente inflado y sostenido, por algo que desde los propias supuestas víctimas y los testigos muestra cierta endeblez jurídica, y que desde estas columna calificamos oportunamente como apenas una riña, cobra la dimensión que le imprime su protagonista, a la sazón legisladora provincial y poderosa líder de la Organización Tupac Amaru, al momento de los hechos. Sin embargo, le sirvió a la encartada para expresar a viva voz su descontento con la Justicia jujeña, argumentando en la sala de reuniones que supone que la sentencia ya está redactada de antemano y que forma parte de otra operación del gobierno del GM que la mantiene presa y acosada desde hace casi dos años. La intempestiva reacción cobró -naturalmente- estado nacional. Su exabrupto y desubicación (que incluyó un desencuentro con sus defensores a los que echó en vivo y en directo) le valió ser reprendida por los camaristas, y tras una breve reflexión, la jefa tupaquera se disculpó y restableció su relación con los defensores. El 7 tras los alegatos finales, la sentencia se sumará a la cargada agenda judicial de la dirigente social. El 16 de enero, en tanto, de acuerdo a los códigos vigentes, podría caer la vigencia de la prisión preventiva, aunque los juicios por otras acusaciones, podrían continuar con normalidad.