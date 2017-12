Sampaoli analiza el camino de brasileños

El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, afirmó que para Brasil será más "difícil" enfrentarse con México, que con Alemania, en los octavos de final, ya que los actuales campeones del mundo "no tienen el mismo nivel" de antes.

"Creo que México es mucho más difícil para Brasil que Alemania. El nivel de Alemania ya no es el mismo. Brasil está por arriba actualmente", analizó el casildense en diálogo con los medios brasileños tras un encuentro con su colega Tité en Moscú, Rusia, donde se celebró el sorteo del Mundial.

De esta manera, Sampaoli ratificó su idea sobre el momento de los germanos, ya que en los días previos sostuvo que no le gusta su forma de juego.

Alemania defenderá el título conseguido en Brasil 2014, en el que derrotó a Argentina por 1 a 0 con gol de Mario G"tze en la prórroga y también vapuleó a los organizadores por 7 a 1 en la semifinal, y podrá cruzarse con los conducidos por Tité en los octavos de final si no consiguen ambos la misma posición en la fase de grupos.

Además, Alemania eliminó a Argentina en las últimas tres citas mundialistas, debido que lo enfrentó en el 2006 (1 a 1 y pasó por penales), en Sudáfrica 2010 (4 a 0) y en la final del "Maracaná".

Por otro lado, Sampaoli dio a conocer que en Brasil siempre fue "más reconocido" que en Argentina y detalló: "Flamengo intentó contratarme cuatro veces. Corinthians, dos. El San Pablo me dio un contrato en blanco, pero yo estaba dirigiendo a la selección chilena".

El presidente de Estudiantes de La Plata y exmundialista en 1998, 2002 y 2010, Juan Sebastián Verón, rescató que a la Argentina "no le tocó ningún grande" en el grupo para Rusia 2018, cuyo fixture fue sorteado en Moscú.

"El grupo de la Argentina no es fácil ni accesible, pero lo bueno es que no le tocó ningún grande", le dijo la "Brujita" Verón a Télam.

Y agregó: "Islandia no tiene experiencia mundialista pero viene de hacer una buena Eurocopa y una gran etapa clasificatoria. No se lo puede catalogar ya como una sorpresa sino como una selección en crecimiento".

Con relación a Croacia señaló que "tiene jugadores importantes en los mejores equipos del mundo y eso algo marca. Clasificó en el repechaje pero no hay que subestimarlos".

"Nigeria es impredecible. Nos toca siempre. En realidad los jugadores africanos son inestables y depende del día en que se encuentren", añadió.

Por ultimo opinó de los posibles cruces y destacó: "Creo que debería clasificar sin problemas y lo bueno, si bien no se pueden elegir rivales, es que hasta cuartos no se cruzaría con los grandes y eso permite que el equipo se vaya encontrando y afianzando".

Próximos amistosos

Jorge Burruchaga, mánager de la selección argentina, afirmó que "hay un principio de acuerdo para jugar un amistoso con Italia".

En declaraciones al programa Puro Futbol, que se emite por FM Late 93.1, Burruchaga agregó que "como máximo podemos jugar 4 partidos amistosos" antes del Mundial.

El partido con Italia, que no estará en el Mundial de Rusia 2018 y fue la ingrata sorpresa de la eliminatorias europeas, se realizaría en la segunda quincena de marzo aprovechando las fechas Fifa para amistosos.

Dura crítica

DT DE BAYERN. JUPP HEYNCKES CRITICÓ A SAMPAOLI

El veterano Jupp Heynckes, exentrenador de la Selección alemana y actualmente en el Bayern Munich, criticó a Jorge Sampaoli y dijo que “debe haberse tomado unos vasos de vino” antes de decir que no le gustaba cómo jugaba el conjunto germano. “Sé lo que dijo. Estuvo antes en el Sevilla, es un gran técnico. Creo que habló desde una perspectiva argentina. Lionel Messi nunca ha ganado el Mundial pese a ser el mejor jugador del mundo. Siempre he pensado que la individualidades no ganan Mundiales o Champions, sino los equipos”, afirmó. Heynckes, que entre otros clubes dirigió al Real Madrid, opinó que “el trabajo en equipo siempre fue la gran fortaleza de Alemania desde 1954 hasta 2014”. “No sé si es que se bebió un par de vasos de vino antes de decir lo que dijo, aunque no lo creo, ya que es un gran profesional”, sostuvo.

“Me equivoqué”

CÉSAR LUIS MENOTTI

El DT César Luis Menotti admitió que “me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial "78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección Argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la Fifa, lo asesinaron”, consideró el “Flaco” Menotti. Ya metido en el análisis del sorteo que le tocó a la Argentina para el Mundial Rusia 2018, el exentrenador de la Selección dijo que “el grupo que nos tocó es accesible. Estamos mejor que en el "78 que nos tocó Italia, Hungría y Francia”.