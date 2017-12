Actores: internas y portazos

Las declaraciones que acompañaron el anuncio de su renuncia despertaron el enojo de Pablo Echarri, quien, sin pelos en la lengua, le pegó duro al partidario de Cambiemos. Ahora el actor radical podría hacer su descargo esta noche en Intratables.

Según adelantóCarlos Rottembergen Todo por hacer de Radio 10, Brandoni asistirá esta noche al envío de Santiago del Moro para hablar de su desvinculación de la entidad presidida por Alejandra Darín (hermana de Ricardo). Desde ya, se espera que apunte contra Echarri, quien el viernes en Confrontados sostuvo que su colega dio un paso al costado de la asociación“para restarle fuerza”.

“Más allá de que es un actor maravilloso y que es referente en la lucha de los derechos laborales, Brandoni tiene un problema muy grave que lo deja expuesto y es que es un antiperonista recalcitrante. Sus expresiones son más de odio hacia a una ideología determinada que a favor de algo”,opinó el actor kirchnerista sobre el ex diputado por la Unión Cívica Radical.

“Él está siempre en contra. Construye mucho para sí mismo, es ejemplo del extremo personalismo. En un colectivo tan diesmado como el de los actores, que tiene un 80 por ciento de desocupación, sus acciones lo dañan profundamente. Es un hombre grande, no creo que vuelva atrás y lamento que así sea’’, remarcó.

Echarri aprovechó para aclarar que hubo una noticia “odiosa y falsa” sobre su pareja Nancy Dupláa.“Decía que ella había dicho que si los tripulantes del ARA San Juan eran de Cambiemos , se ponía contenta. Es algo difícil de creer que sea cierto. Hay un porcentaje de gente que no tiene capacidad de discriminar entre una noticia falsa o no”, contó el actor, al tiempo quedesmintió que haya dicho que si ganaba Macri se iban a ir del país.

Brandoni llegará al piso de Intratables con varias polémicas, tras asegurar el fin de semana que a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino que “se inventó un relato”.“Nadie dijo: perdón, nos equivocamos”, lanzó el actor asumiendo que el caso está cerrado tras los datos de la autopsia. A su vez, señaló que el hecho de que el radicalismo no haya salido a pronunciarse por la muerte del jovenRafael Nahuelen Bariloche no significa que estén de acuerdo o que les resulte insignificante. No obstante, dudó que se trate de un asesinato por parte de Prefectura. “No estoy seguro, no voy a opinar sobre eso porque no tengo fundamentos”, expresó.