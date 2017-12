Solicitan se concreten obras en la escuela Avellaneda

Padres de alumnos de la escuela Nº 28 “Presidente Avellaneda” reclaman que se concrete la obra de refacción y ampliación por la que ya se asignó un presupuesto de 9 millones de pesos desde Nación el año pasado, y que no se inició porque el presupuesto quedó desfasado y deben esperar que se gestione la diferencia. Piden, según lo prometido, contención, pasarela, semáforo y cercado en compensación por el terreno usado.

Rubén Cevallos y Fabiana de la Barra son padres de niños que asisten a la escuela y encabezaron el reclamo en el frente del establecimiento junto a otros padres expresando malestar por el incumplimiento de las obras de refacción y ampliación que ya tenían asignadas un presupuesto de 9 millones de pesos. Se hizo una licitación en diciembre por un comedor, y les dijeron que tardaría dos o tres meses cumplimentar la documentación e iniciar la obra que en abril de este año no comenzaba por lo que volvieron a preguntar.

“Me responden diciendo "no sabemos si la obra se va a hacer porque el año pasado costaba 9 millones y hoy cuesta 12 o 13 millones por la devaluación. La diferencia la tengo que pedir a ampliación de presupuesto, a Nación y si no financia tal vez la Provincia y si Nación no financia no sabemos si la obra la vamos a hacer’”.

Entonces tras recorrer oficinas de los ministerios de Infraestructura y de Educación, la titular de esa última cartera, Isolda Calsina, sacó un expediente que debía recorrer varias oficinas. El temor de los padres es que no se concrete la obra ya que siguieron la resolución que volvió a esa cartera en noviembre, pero se sigue desconociendo si se hará.

La escuela cuenta con 400 alumnos, para quienes los padres comenzaron las gestiones hace tres años solicitando en principio la construcción de un muro de contención de la parte de atrás para evitar el ingreso de víboras, alacranes y otras alimañas.

Luego esperaban una obra en compensación por el terreno que se quitó a la escuela para la obra complementaria de la ruta provincial 52, tramo avenida Balbín, que pasa por el frente.

Asimismo continúan pidiendo un muro de contención para el ingreso que da a la calle, para la seguridad de los niños, la colocación de un semáforo y una pasarela para cuando se inaugure esa obra. Insisten también en la necesidad de un muro de medianera en el área trasera porque se han encontrado alacranes en el jardín de infantes. Solicitan además la refacción de los baños y un salón de usos múltiples techado.