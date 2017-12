“Jujuy tiene buena presencia en el turismo de reuniones”

El titular de “Bureau Jujuy” explicó de qué manera trabaja esa asociación de prestadores turísticos, a fin de posicionar a Jujuy como sede de eventos. Destacó el lugar que alcanzó la provincia, en relación a otras, como destino turístico y convocó a agentes turísticos a sumarse a la iniciativa.

¿Qué es el “Bureau Jujuy” y cómo trabaja en la provincia?

Somos una asociación de empresas privadas que nos reunimos con el objetivo de trabajar para potenciar la llegada de eventos, congresos y convenciones a la provincia, siendo éste un segmento del mercado muy importante que puede marcar una diferencia en el turismo de Jujuy, sobre todo considerando el gran problema que tiene Jujuy en relación a la estacionalidad. Es muy común, en temporada alta, durante las fiestas de carnaval, Semana Santa, las vacaciones de julio que los hoteles estén llenos y hasta casi colapsados, pero llegan los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre y tenemos una ocupación hotelera muy baja, de modo que el turismo de reuniones es un segmento del mercado que viene a dar respuesta a esta problemática, dándole sustentabilidad económica a los establecimientos porque trabajan todo el año. Además ésta es una propuesta que genera un derrame económico importante ya que no sólo trabajan hoteles y restaurantes, si no que también da trabajo al remisero, al artesano, al kiosquero, hasta al peluquero, entonces es importante este turismo de reuniones. Desde esta asociación trabajamos en conjunto con el sector público porque no podemos hacer nada sin ellos y ellos tampoco sin nosotros, es por eso que proponemos esta alianza estratégica.

¿Cómo se está posicionando Jujuy como destino de eventos?

Jujuy tiene una buena presencia en el turismo de reuniones. El año pasado San Salvador de Jujuy ocupó el octavo lugar en cuanto a cantidad de congresos realizados. Si uno analiza los destinos que están mejor posicionados, Jujuy ocupa un buen lugar ya que en los primeros puestos se ubican grandes ciudades como Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, de modo que es muy honroso el lugar que ocupamos, sobre todo teniendo en cuenta que son más de 50 los destinos que apuntan a trabajar con turismo de reuniones.

¿Quiénes integran actualmente el bureau y de qué rubros son los emprendimientos?

Cualquier empresa que esté relacionada con la temática del turismo o que tenga alguna relación directa o indirecta, es decir desde hoteles, restaurantes, hasta organizadores de eventos, personas que alquilan carpas, catering, y otras actividades complementarias como guías de turismo, artesanos, hasta un peluquero puede asociarse al bureau porque puede trabajar gracias a la generación de eventos. Por eso están abiertas las puertas para todos aquellos emprendimientos que tengan interés en sumarse y que puedan beneficiarse a partir del turismo de reuniones.

Para mejorar la calidad de las prestaciones, el bureau brinda constantes capacitaciones...

Sí. Nosotros tenemos dos objetivos principales, uno es preparar al destino para que sea más atractivo para la llegada de eventos, lo que implica realizar actividades de capacitación como por ejemplo el taller de calidad, y por otra parte hacer la postulación del destino, o sea, salir a competir contra otros destinos para captar eventos que vengan a la provincia.

¿Jujuy cuenta con infraestructura para dar respuesta al turismo de eventos?

Sí. Hay muchos que creen que en San Salvador no tenemos infraestructura para recibir megaeventos, lo cual es cierto, no podemos recibir un evento de 2.500 o 3.000 personas, pero sí podemos recibir en la capital jujeña eventos de 800 o 900 personas. Más del 60 % de los eventos que se realizan en el país son de menos de 800 personas de modo que tranquilamente estamos preparados para recibir el 60 % de los eventos que se realizan. Además hay otros destinos del interior de la provincia, como Purmamarca donde también se pueden hacer eventos de 80, 90, 100 personas. Lo mismo que en Tilcara, incluso de hasta 200 o 300, y son sedes que también suman y mueven el turismo de reuniones.

¿Los interesados en sumarse al bureau cómo puede hacerlo?

Puede escribir al correo electrónico jujuybureau@gmail.com, dirigirse a Belgrano 1060 o bien comunicarse al 155801805. Estamos haciendo reuniones mensuales con todos los socios y los interesados en asociarse. Nos costó conseguir resolver cuestiones formales como la personería jurídica, y algunos otros temas que recién este año hemos podido concretar así que ya estamos encaminados para trabajar fuertemente.