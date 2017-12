Menos palabras, más hechos y menos agresión…

Los cambios estructurales que se proponen y la discutida resolución que alcanza a distintos IES, son algunas de ellas. También se refirió a la futura conformación de la Cámara con el ingreso de la Izquierda, de la que dijo: “No pasa nada…las cosas se ven en los hechos y no en las palabras”.

-¿Cómo describiría este año legislativo respecto a los proyectos y leyes tratadas?

-Fue un año muy positivo, se trataron muchas leyes que van a servir a la comunidad, ni el tema electoral paró el trabajo en las comisiones. No lo digo solo por mi partido, sino por todas las fuerzas políticas. Fue un trabajo continuo.

-Como presidente de la comisión de Educación, el tema fue muy movido…

-Sí, fue un año movido en la comisión, esperaba que sea más tranquilo. Pero pasa porque educación es muy amplia y es donde está más del 50% de los empleados del Estado. Además se produjeron algunas situaciones en las cuales debimos colaborar desde la Legislatura, y en estas últimas semanas se intensificó la tarea debido a la Resolución que trataba sobre la suspensión en las inscripciones de algunas carreras.

-¿Se interpretó mal la reforma que se planteó en educación?

-Puede ser. Pero el tema también pasa porque debemos comunicar y comunicar hasta que se entienda, y obvio que existen algunas cosas malintencionadas también; por ejemplo en los grupos de WhatsApp se dice cada cosa y “miente, miente que algo queda”. Un día una directora del Ramal me llamó preocupada y me decía: “van a cerrar todos los IES, lo escuché por un grupo”. Imaginate si una directora duda, que tiene mayor vinculación, que queda para el resto. Por eso como Estado debemos informar mil veces.

-El cierre de carreras o la suspensión en las matriculas es real y casi se diría un cierre definitivo…

-Es momentáneo. Una suspensión. El gobernador Gerardo Morales ya lo expresó, la suspensión es por el 2018, pero es también un tema que se va a poner en el debate del denominado Pacto Social por la Educación y en ese diálogo se va a plantear el tema de las carreras.

-¿La comisión que preside planteó cambios de fondo, digamos una reforma integral?

-Sí. Desde la comisión hemos hecho varios planteos de reforma de política educativa, por ejemplo el de completar los miembros que le faltan a la Junta de Clasificación, el de crear una Junta para todos los niveles, también el tema de los idiomas en la escuela y que no se circunscriba solo a Ingles. Pero ahora vamos a apoyarnos en el Pacto Educativo. No queremos, desde la Legislatura, aprobar leyes que no sean planteadas en el Pacto, sino no tendría sentido la existencia del mismo, queremos que haya debate.

-¿Avanzó algo el Pacto Social Educativo tras las primeras reuniones?

-Sí. Se avanzó en el ámbito institucional de las escuelas, también en la comisión hemos recibido a diferentes instituciones y difundido el objetivo del mismo, y con el Ejecutivo tenemos reuniones semanales para pulir detalles de lo que se vendrá el año que viene con debates barriales, municipales y regionales.

-¿Ud cree que el año que viene este Pacto despertara el interés de la gente?

-Creo que sí. Una vez que se vayan llevando a cabo los diálogos en todas las áreas nadie va a querer quedar afuera de la construcción de políticas educativas, de lo cual te anticipo que ya están haciendo planteos los mismos padres, como si está bien el uso de tecnologías, celular, tablets. También otros planteos que se hacen es si sería o no bueno usar en todos los secundarios delantal blanco, el tema de los idiomas, va a ser un debate muy rico.

-Por último, Ud. está renovando su banca, ¿qué perspectivas tiene para el 2018 con la nueva conformación de la Cámara?

-Sí renuevo, renovamos la banca con un equipo de trabajo, y tenemos muchas expectativas. En lo personal trabajar varias leyes que venimos armando y el verano servirá para pulirlas; y con respecto a la conformación de la Cámara, creo que va a estar bueno, ya este año se aprobaron varias leyes y de todas las fuerzas, también existe más diálogo.

-Pero mire que por primera vez el recinto contará con diputados de Izquierda…Ellos tiene planteos muy duros en algunos temas. ¿Se va a poder dialogar?

- No pasa nada… la Izquierda tendrá su postura y la respetaremos. Yo estuve en la Cámara cuando estuvo Milagro Sala que bardeaba, decía de todo, tiraba panfletos desde arriba al recinto. Las cosas se ven en los hechos y no en palabras y mucho menos en la agresión.