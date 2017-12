Revelaron que el capitán del ARA San Juan ya había reportado un "incidente similar"

A casi veinte días de la desaparición del submarino ARA San Juan , el ministro de Defensa Oscar Aguad rompió el silencio y dio una entrevista televisiva en la que confesó que los tripulantes del navío "están todos muertos". Además, reveló que el capitán del buque ya había reportado un "incidente similar".

Según el ministro, el problema que reportó el ARA San Juan, al comunicar una avería eléctrica tras el ingreso de agua por el snórkel, lo que podría haber generado un cortocircuito en la alimentación de las baterías, ya había ocurrido.

"Hubo un incidente similar, entró agua por el snorkel con la diferencia de que el agua no llegó a las baterías. El capitán dio cuenta de esto y pidió que, en 2018, cuando el submarino entre en reparaciones, se verificara ese problema", contó Aguad en su paso por el canal TN.

Tras el comunicado del vocero de la Armada Enrique Balbi, quien notificó que el operativo de búsqueda del buque dejaría de ser de rescate, el funcionario de Cambiemos explicó: "Las condiciones del ambiente extremo y el tiempo que había transcurrido era incompatible con la vida humana".

A pesar de esto, el ministro Aguad remarcó: "Nos comprometemos a seguir buscando", y agregó: "Es un compromiso que el Presidente ha asumido con todas las familias y lo vamos a cumplir".

Frente a los pedidos de las familias, que solicitan que todavía se busque a los tripulantes y no solo al submarino, el funcionario de Cambiemos explicó: "Las normas internacionales exigen ese límite. No se puede estar indefinidamente buscando vida si las condiciones no están".

"Hay que acompañar a las familias porque están en un proceso de mucho estrés por el momento terrible que están viviendo; lo estamos haciendo desde el primer día", remarcó.

Al referirse al estado del navío, Aguad explicó que este tipo de buques precisan de una revisión completa y que la misma toma unas 48 horas antes del momento de salir a navegar. "El submarino salió de Mar del Plata con chequeos previos", aseguró el ministro.

Por otro lado, el funcionario opinó que "un meollo de la cuestión" está en la investigación sobre las órdenes de los mandos de la Armada en las instrucciones que dieron al buque, tras haber sido reportada la avería.

"¿Qué habrá pasado con ese submarino? Esa es la gran incógnita. ¿El ruido que se escuchó fue la explosión del hidrógeno o el colapso del barco? No lo vamos a saber hasta que lo encontramos", reflexionó Aguad.

FUENTE: LA NACIÓN