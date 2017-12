¿Se unifica una lista o van separados en el club "merengue"?

Dos empresarios, socios activos de Zapla, aspiran a participar y ser referentes de la Comisión Directiva. Aún no hubo convocatoria.

A menos de un mes de la renovación de autoridades en el Club Altos Hornos Zapla, próximo 29 del corriente, y ya vencido el plazo para que los socios regularicen su situación, alrededor de 350 habilitados a votar, todavía no se definió concretamente una lista oficialista, ni opositora y todo indica que se unificaría una sola para poder ser proclamada para asumir las funciones.

En las últimas horas trascendió que mañana finalmente se realizará el llamado a convocatoria tras la reunión que hoy mantendrá la Comisión Directiva.

Es sabido que el actual presidente "merengue", Miguel Taritolay, no buscará la reelección aduciendo que "necesito desenchufarme un tiempito por cuestiones personales, pero después no tengo problemas en ayudar, guiarlos y que no les pase los que nos pasó a nosotros que nos dejaron a la deriva. Y será cuestión de hablar de la continuidad del Bingo Merengue y el comedor para los jugadores que es de gran beneficio para el club. Hoy estoy desentendido del tema de la conformación de una lista, sólo sé que algunos de los pocos que quedamos en la Comisión aspiran a armar algo", declaró el directivo en referencia a que el vicepresidente 1º Sergio León junto a Ovando, Arjona y Méndez intentarán consolidar una alternativa con otro referente donde aún faltan completar el resto de los cargos.

Justamente León tras el empate 0 a 0 de Zapla en Salta frente a Juventud le ratificó a El Tribuno de Jujuy que "el 29 será la renovación de autoridades y no surgió una lista opositora, pero nuestro candidato es Marcelo Lizárraga, contador, empresario, que encabezará nuestra lista".

Sin embargo, también trascendió que otro socio activo, el empresario Ricardo Oviedo, estaría congregando a reconocidos afiliados "merengues" para conformar una posible lista "Unidad". Desde esta postura también se habrían reunido con Lizárraga y además podrían llegar a consensuar el respaldo desde el Gobierno Municipal de Palpalá y otros empresarios dispuestos a invertir en el club. Es importante recordar que el intendente de la comuna siderúrgica, Pablo Palomares, socio activo, en un diálogo semanas atrás con El Tribuno de Jujuy manifestó que "estoy dispuesto a darle mi apoyo a una lista con quién se pueda hablar y acordar objetivos similares. Hoy me preocupa la situación del club sobre todo en el aspecto social".

Entonces el interrogante surge en saber cómo se resolverá esta situación que ya transita la cuenta regresiva. Lo adecuado y conociendo las urgencias institucionales, administrativas y deportivas, no sólo en el Federal A sino en todas las disciplinas, sería unificarse, acordar posturas donde la prioridad sea ensamblar ideales y subsanar cuanto antes las carencias económicas en el fútbol profesional y replantear la importancia de la contención social para recuperar el aporte, participación y beneficios de toda la masa societaria, alrededor de 2.500. Caso contrario la pugna entre estos dos referentes se develará en los comicios. Sabiendo que hasta el momento no se cumplieron con las asambleas extraordinarias prometidas por Taritolay luego de su asunción, el 11 de enero de 2016. En las últimas elecciones, 27 de diciembre de 2015, participaron sólo 311 socios de 418 habilitados.