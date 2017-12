Zingariello haría 4 cambios

Anoche en el "Emilio Fabrizzi" se efectuó el penúltimo ensayo de los conducidos por Horacio Zingariello que mañana a las 22 en su casa se medirán contra Mandiyú. Allí el DT "merengue" podría realizar 4 nuevos cambios ya que se confirmó que el volante Facundo Tello llegó al límite de la amonestaciones y deberá purgar una fecha, pero podrá volver a contar con el golero Javier Colli y Diego Sueldo, ambos cumplieron la sanción. Sin embargo, eso dependerá también de cómo evolucionan Néstor Aguirre (golpe en el empeine) y Pablo Acosta (esguince de tobillo). Sabiendo que Ocaño, contractura, recién el domingo estaría a disposición. Y esta noche, a las 20, el cuerpo técnico podrá definir la conformación del once titular y el resto de los jugadores que quedarán concentrado a la espera del partido frente al "algodonero", donde está obligado a ganar si pretende retornar a la zona de clasificación, ya que hoy con 24 puntos quedó 5º por la diferencia de goles que mantiene Chaco For Ever (24), próximo y último rival el domingo. Mañana el encuentro estará a cargo del salteño Gustavo Fabián (Salta) y los asistentes Federico Córdoba y Gustavo Benítez.