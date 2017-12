Video: Sigue la protesta de los trabajadores del Ingenio La Esperanza

Trabajadores del Ingenio la Esperanza llegaron al Centro Judicial San Pedro, donde continúan con sus reclamos.Néstor Bautista delegado gremial del sindicato del azúcar, indicó a El Tribuno que se reunirán con el juez de la quiebra, le manifestarán que si su decisión perjudica a los trabajadores, "significará ir en contra del pueblo de San Pedro de Jujuy". "Si no quiere sufrir la condena social, más vale que se ponga a trabajar y responda como tiene que ser. Lo único que se quiere es vaciar la empresa, No estamos en contra de su venta, pero sí de la pérdida de fuente de trabajo. No sólo se carga contra los trabajadores del ingenio, sino contra todos los trabajadores de la provincia",siguió Bautista.