Incomunicados otra vez en Tumbaya

PURMAMARCA. La interrupción de señal que se registra desde el 28 de noviembre afecta a más de 400 usuarios que se perjudican por no poder comunicarse pero que continúan pagando normalmente. “Pagamos por un servicio que no tenemos porque las facturas llegan igual, porque si no pagamos nos cobran recargo", expresaron.

De esta manera reclaman los vecinos que durante el año sufrieron varios cortes de servicio, en algunos casos por días y en otros por semanas. En esta ocasión y como tantas otras veces realizaron los reclamos mediante atención al cliente de la empresa Claro pero sin respuesta alguna.

No obstante el comisionado municipal de Tumbaya,Hugo Mamaní, manifestó que desde la instituciónya se efectuaron gestiones ante la Comisión Nacional de Comunicaciones(CNC) y también se elevaron notas a la empresa.

“Pedimos a las autoridades pertinentes que atiendan al reclamo de la comunidad y que arbitren los medios necesarios para que el servicio se restablezca y los vecinos puedan comunicarse normalmente con sus teléfonos celulares porque es la única empresa que hay en esta localidad”, sostuvo el jefe comunal.

Por otro lado, los vecinos destacaron la importancia de la comunicación de telefonía celular, ya que la comunidad no puede realizar llamados en casos de urgencia, ya sea por problemas de emergencias en salud, accidentes, u otro caso donde necesiten comunicarse con familiares.