Más de 700 jujeños tienen cáncer bucal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las enfermedades bucodentales como las caries, la periodontitis (enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y faringe, como un problema de salud de alcance mundial.

En esa línea, destaca que 9 de cada 10 personas en todo el mundo están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental. En ese orden, los cánceres de la cavidad oral y la orofaringe están dentro de los cánceres más comunes, con un estimado de 443 mil casos y 241 mil muertes en el 2012.

A nivel mundial, Argentina se ubica en el sexto lugar en cuanto a índices de mortalidad por cáncer bucal. Se estima que en el país hay 3.000 casos nuevos por año y mueren entre 800 y 1.000 enfermos en el mismo período. Lo que significa que por año mueren aproximadamente dos personas por día por cáncer bucal.

Sin duda hablamos de un número sumamente preocupante de casos que se dan en el territorio nacional, sin embargo muchas personas desconocen la existencia de esta patología, por lo que la mayoría de los casos se detecta en etapas avanzadas.

"Es evidente que hay un desconocimiento por parte de la gente. Todavía recibimos pacientes que desconocen que exista el cáncer de boca. Por eso desde el Gobierno nacional se declaró el 5 de diciembre como Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Bucal, para concientizar a la población y principalmente a los odontólogos", expresó el jefe del Departamento Provincial de Odontología, Hugo Juárez, señalando que en conmemoración a la fecha se realizó en la explanada de la Catedral Basílica de la ciudad capital, una jornada de concientización y prevención sobre dicha patología.

La misma surgió como una iniciativa para fomentar la detección temprana. Para ello, se instaló un móvil odontológico que realizó diagnósticos a los numerosos ciudadanos que llegaron hasta el lugar. Además, se entregó folletería y se asesoró a los presentes sobre los síntomas a tener en cuenta.

Consultado sobre la situación de Jujuy respecto a la cantidad de casos de cáncer bucal, Juárez manifestó su preocupación debido al creciente número de casos y aseguró que actualmente, "el 1 por ciento de la población padece esta enfermedad".

"Es una patología que está creciendo a pasos agigantados. Antes sólo afectaba la parte bucal pero ahora también va a la laringe, faringe y esófago", acotó el especialista, destacando que la patología es asintomática, por lo que es importante realizar la permanente consulta al odontólogo.

En ese sentido, destacó que desde el Ministerio de Salud de la Provincia se están llevando adelante diferentes capacitaciones a los profesionales jujeños, a fin de que "nuestros odontólogos puedan detectar no solamente lo referido a la parte dura de la boca como lo son los dientes sino también la parte blanda como la lengua, labios y carrillos donde se instala el cáncer".

Detección temprana

CATEDRAL / PROFESIONALES ASESORARON SOBRE LOS SÍNTOMAS A TENER EN CUENTA.

Por su parte, el jefe del Servicio de Odontología del hospital “San Roque”, Enrique Segovia, ponderó la necesidad de fomentar los controles periódicos para lograr una detección temprana, ya que “tiene un pronóstico muy favorable. El 90 por ciento de los casos detectados precozmente, se curan”.

En esa línea comentó que la tasa de mortandad para el cáncer de la boca es más alta que la del cáncer cervicouterino, la enfermedad de Hodgkin, el cáncer cerebral, hepático, testicular, renal, de ovario o cutáneo (melanoma maligno).

Segovia indicó que los principales factores de riesgo son “el alcohol, el tabaco y la droga”, aunque también se logró comprobar que el HPV, virus que provoca cáncer en el cuello del útero en las mujeres, “hoy está provocando cáncer de boca”.

Alertó que históricamente, el cáncer bucal afectaba a mayores de 60 años; sin embargo y debido a los malos hábitos de los ciudadanos, “hay pacientes cada vez más jóvenes”.

El jefe del Servicio de Odontología del “San Roque” señaló que si bien la patología no presenta síntomas, es fundamental prestar atención a las “lesiones” bucales, las cuales son producidas generalmente por trauma: “una prótesis mal adaptada, una dentadura postiza mal adaptada o cuando los pacientes tienen el mal hábito de morderse los labios que producen heridas en la boca”.

“Si la persona tiene una herida que no cierra como mucho a las dos semanas o una lesión que sangra mucho, puede tratarse de una lesión precancerosa. Estos son los llamados de atención que hay que tener en cuenta para hacer las derivaciones y aplicar el tratamiento correspondiente”, enfatizó el odontólogo, al tiempo que hizo hincapié en el diagnóstico temprano “para evitar su avance y gravedad”.

A tener en cuenta

Es importante mencionar que 9 de cada 10 personas en todo el mundo están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental.

En ese orden, los cánceres de la cavidad oral y la orofaringe están dentro de los cánceres más comunes, con un estimado de 443 mil casos y 241 mil muertes en el 2012.

Por lo mismo es importante que las personas tengan en cuenta una serie de anomalías.

Dificultad para masticar o tragar alimentos.

Bultos o engrosamiento en el cuello, mejillas o mandíbula.

Una llaga que sangra con facilidad y no cicatriza, en los labios, encías o dentro de la boca.

Úlceras o heridas que no curan.

Disfonía.

Manchas blancas o rojas en las encías, la lengua o dentro de la boca.

Cambios en la voz.

Pérdidas de sensaciones o adormecimiento de alguna parte de la boca.

Hinchazón de la mandíbula muy fuerte, provocando que la prótesis no se ajuste debidamente.