Piden capacitación para tratar el déficit de atención

El abordaje del Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (Tdah) requiere de mayor capacitación y guías para padres, docentes y profesionales a fin de ayudar a niños con esta patología; y acentuar un abordaje interdisciplinario.

En este sentido, en Jujuy se dictó el curso taller "Estrategias psicopedagógicas para la inclusión de niños con Tdah. Un espacio de construcción", en el que se analizó el trastorno de déficit atencional, clasificación, diagnóstico diferencial, estrategias de evaluación, intervención en contextos (familia, escuela y sociedad) e inclusión educativa. Se realizó en el IES N° 7 "Populorum Progressio".

A esa convocatoria asistieron aproximadamente 120 docentes y padres bajo la organización del equipo para la evaluación, atención y acompañamiento de las trayectorias educativas "Huellas" y fue dictado por la Fundación Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, a cargo de la psicopedagoga Graciela Bartomeo, de Caba.

La referente de "Huellas", Adriana Baspineiro, comentó que la capacitación surgió con la intención de dar una respuesta a la creciente demanda de niños con ese diagnóstico y a sus padres, quienes se muestran preocupados, porque no hay una institución que trabaje específicamente esa dificultad. El Tdah genera resistencia, no sólo en los padres, ya que precisa de un tratamiento cognitivo conductual y en algunos casos se precisa medicación.

En Jujuy hay profesionales que lo desconocen como trastorno y sólo consideran que las dificultades responden netamente a una dinámica familiar singular; otros, que sí lo consideran como un trastorno del neurodesarrollo, intervienen en un consultorio y en la escuela, pero no en el contexto familiar o en lo social.

Sin embargo, explicó que las neurociencias han logrado comprobar científicamente, a través de diversas técnicas, qué pasa con los niños a nivel cerebral. Se observó que hay una alteración neuroquímica, provocada por un descenso de los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, lo que lleva a estas personas a intentar regular el mismo, a través de acciones. El umbral de estimulación cortical está desajustado y genera estados de inquietud. Además se pudo visualizar que la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a reflexionar, a pensar, planificar, es más inmadura en ellos.

El Tdah es considerado un trastorno genético, no se hereda pero sí la predisposición. Puede también tener causas como la prematurez, el consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo e hipoxias producidas durante el parto, entre otras.

El trastorno se clasifica en tres tipos: presentación predominante con falta de atención, que generalmente afecta a mujeres. En la escuela, por ejemplo, copian todo pero a veces no entienden, no presentan problemas de conducta, se distraen fácilmente. Son detectados recién cuando las dificultades impactan en el rendimiento escolar.

Otro es de presentación predominante hiperactivo/impulsivo y generalmente afecta a los varones, son los niños "hiperactivos", se detectan más rápido, y son derivados en forma más temprana debido a "problemas de conducta". En tanto el tercer tipo es una presentación combinada de los dos anteriores.

Es esencial hacer un diagnóstico diferencial, hay muchos niños que tienen alteraciones en la organización, o en la atención, pero sus causas responden a una dinámica familiar. No todos los niños que son distraídos tienen Tdah. Para poder diagnosticar, entre otros indicadores, deben estar presentes cierta cantidad de síntomas, sostenerse por los menos durante seis meses y afectar por lo menos dos contextos. Cabe destacar que "la prevalencia de esos niños con esta dificultad aumentó, pero también es cierto que hay un sobrediagnóstico. La tecnología, la época que transitamos, la inmediatez en la que estamos inmersos impacta de lleno en todos y especialmente en la infancia, así vemos niños que manifiestan algunas conductas que se pueden confundir con el cuadro", diferenció.

La escuela es fundamental para poder detectar dificultades, por lo tanto es básico que los docentes estén capacitados, primero para detectar los signos y poder derivar a los alumnos a una evaluación más profunda, y segundo, en el caso de la confirmación del diagnóstico, para poder acompañar adecuadamente a esos niños en su trayectoria escolar.

¿La medicación como el último recurso?

La medicación es un tema importante, de mucha controversia y “Huellas” tiene una postura tomada. En este sentido, Baspineiro explicó que “en principio trabajamos con tratamientos específicos, estrategias de autoregulación, herramientas que los ayuden en su organización, por ejemplo, a partir de agendas que los ayudan a anticipar y a planificar; y considerando que los niños están el mayor tiempo en la casa, es básico trabajar con la familia en relación a la organización del tiempo y espacios familiares. No todos los niños responden de igual modo, por lo tanto cuando se encuentra una estrategia válida, se trata de implementar la misma en todos los contextos. El trastorno no se cura, pero puede ser compensado con tratamientos adecuados”.

Pero en algunos casos, los niños no logran mejorías, o sólo en forma parcial, y muy lenta; allí se sugiere la intervención de un médico (neurólogo o psiquiatra infantil) que en función del tratamiento realizado, valore la posibilidad de la medicación. Pero la última decisión siempre la tienen los padres.

El Tdah, al igual que el autismo, se manifiesta en el plano de la conducta, no tiene marcadores biológicos, porque no es una enfermedad; y por lo tanto, no se puede detectar a través de pruebas de laboratorio, por ejemplo.

Su diagnóstico es esencialmente clínico.

Los trastornos del neurodesarrollo pueden presentarse asociados, así, niños que son diagnosticados con Tdah en ocasiones presentan síntomas disléxicos comórbidos (presencia de uno o más trastornos) o TOC (trastorno obsesivo compulsivo), entre otros.

Son personas creativas

Las personas con déficit atencional tienen como todos aspectos positivos y negativos. Dentro de sus fortalezas se observa que son muy creativos, siempre generan nuevas ideas, pero les cuesta terminar de concretarlas; son emprendedores, pero necesitan ayuda con la organización; y tienen mucha energía. Cuando son adultos, y no recibieron atención en etapas anteriores, pueden tener dificultades en el sostén de relaciones afectivas a largo plazo, en la organización de su economía; y además tienen mayor predisposición a caer en adicciones. El déficit atencional, según la profesional, no debería llamarse así porque en realidad estas personas prestan atención a muchas cosas al mismo tiempo, lo que les resulta complejo es priorizar, inhibir otros estímulos para focalizarse en uno.

Discriminan a adolescente

Días atrás se hizo público un caso de discriminación en el colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de Palpalá, donde no se permitió rendir el examen de ingreso al nivel secundario a un adolescente con Tdah.

El argumento de directivos del establecimiento fue que no estaba inscripto y que durante el nivel primario no fue bueno el comportamiento. Los padres del adolescente relataron que tuvieron problemas con docentes en el transcurso de la primaria.

Esta situación demuestra que en los docentes y directivos hay un desconocimiento de lo que es el Tdah, y que al ser escuelas de inclusión deberían acompañar la trayectoria de niños y adolescentes con ese trastorno. El caso está denunciado, merece respuesta del Estado ante estas situaciones que algunas son públicas y muchas no se conocen. Es cierto que no hay capacitación sobre Tdah, que muchos se detectan en la escuela, es necesario que tanto docentes, padres y profesionales colaboren para trabajar en la inclusión y en la igualdad especialmente para garantizar el derecho a la educación y a la salud.