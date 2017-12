Confirmaron que los restos hallados no son de María Cash

El examen a los restos óseos hallados en Tilcara a fines de noviembre, determinó que corresponden a una mujer de entre 45 y 50 años, aún no identificada, lo que descarta que fueran de María Cash, la joven diseñadora porteña desaparecida hace más de seis años, informó la Justicia.

"Nunca se afirmó que fuese esa persona, no teníamos esa hipótesis, ése fue un trascendido de la prensa o de alguien, pero oficialmente nunca se trabajó" en esa línea, dijo hoy a Télam el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.

Tras el hallazgo de los restos, algunos medios de prensa especularon con la posibilidad de que se trate de Cash, que tenía 29 años cuando el 4 de julio de 2011 partió de la terminal porteña de Retiro a Jujuy y cuyo paradero se desconoce desde cuatro días después, cuando fue vista en Salta.

Los restos encontrados en Tilcara el pasado 25 de noviembre son de una mujer de entre 45 y 50 años, que aún no se lo ha identificado.

La justicia ordenó un relevamiento y un examen general a cargo del médico forense de la fiscalía general, Guillermo Robles Abalos, junto con una antropóloga y un odontólogo forense, lo que permitió determinar la edad aproximada que tenía esa persona.

El cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición, por lo que no se puede asegurar que se trate de un crimen consumado en ese lugar, indicó la policía.

Vecinos del paraje Angosto del Perchel, próximo a Tilcara, pastaban a sus ovejas cuando advirtieron en el suelo la presencia de huesos, que inicialmente no llamaron su atención.

A los pocos minutos se toparon con un cráneo, por lo que se comunicaron con la policía y se abrió una investigación.

Junto con los restos fueron hallados un billete aparentemente de Venezuela, seis monedas de 50 centavos, un par de anteojos y una mochila tipo camuflada conteniendo vestimentas "deterioradas por el paso del tiempo", precisó una fuente policial.

"Se inició un estudio antropológico para la comparación de piezas dentarias, se extrajo ADN y se está viendo a través del programa de personas desaparecidas a quién pertenece el cadáver, pero todavía no tenemos precisiones", señaló Lello Sánchez.

Nuevos exámenes apuntan a determinar posibles causas de muerte, para lo cual se trabaja con la colaboración de profesionales de Salta y de la Universidad Nacional de Jujuy, consignó otra fuente judicial.