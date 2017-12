Ratificación de las autoridades legislativas

El diputado Carlos Amaya de la UCR fue reelecto como vicepresidente primero y el diputado Rubén Rivarola del PJ como vicepresidente segundo de la Legislatura provincial.

Al respecto Carlos Amaya señaló: "Queremos seguir trabajando firmemente como lo hicimos hasta ahora, apoyando la transformación que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales en beneficio de todos los jujeños".

Sobre la nueva composición de la Cámara, indicó que "es fundamental el aporte, la crítica y las observaciones de los diferentes sectores que permiten que mejores leyes sean aprobadas en beneficio de toda la población. Más allá de las disidencias y desacuerdos siempre recibimos el apoyo de todos los bloques en las medidas fundamentales para la Provincia porque saben lo que hace falta para que los jujeños estemos mejor".

Seguiremos trabajando

En tanto el diputado provincial Rubén Rivarola manifestó que "vamos a seguir trabajando lo más fuerte que se pueda para mi provincia, vamos a hacer una oposición fuerte pero no destructiva, sobre eso vamos a trabajar como lo venimos haciendo. Acompañaremos lo que esté bien, ya no se habla de partidos políticos, se habla del bien de nuestra provincia, del bien de todos los jujeños". Sobre el rol que le toca desempeñar al bloque justicialista dijo: "Estábamos acostumbrados a no ser oposición pero la sociedad nos manda a ser oposición y lo vamos a hacer de la mejor manera".

Presupuesto

Sobre el tratamiento del Presupuesto 2018, el diputado Rubén Rivarola indicó que dos días es muy poco para analizar el proyecto, pero que en la reunión prevista con el ministro de Hacienda buscarán hacer el mejor análisis posible. Sobre la posible reducción de gastos en la Cámara dijo: "Si la reducción de gastos es buena lo vamos a acompañar, pero si hablamos de reducir trabajadores seguramente diremos que no", acotó el legislador.

Por último, Rubén Rivarola, que es el presidente del Partido Justicialista jujeño, indicó que aún espera la resolución de la Justicia para abrir la sede partidaria. Explicó que "la sede está cerrada y abandonada, la Justicia Federal nos tiene que dar la posición para entrar y me tiene que entregar la llave, los libros, los estados contables, las deudas, etc. Esperemos que la semana que viene nos llamen y nos entreguen todo en orden".