Se viene el 40º Festival del Quesillo y el Folklore

Durante una conferencia de prensa que se realizó en el Centro Cultural y Museo "Culturarte", anunciaron en nuestra Capital, la realización de la 40º edición del Festival Provincial del Quesillo y el Folklore en la localidad de San Antonio. De esta manera durante el encuentro con los medios, autoridades y artistas contaron que esta propuesta cultural se realizará el próximo sábado en el Complejo Municipal San Antonio a partir de las 21.

"Este importante festival, que pisando los últimos días del año, convoca a la juventud y a las familias no solamente de la provincia de Jujuy, sino tambiÚn del noroeste argentino para fundirlos en un abrazo entremezclado entre el folclore de primerísimo nivel y la excelente gastronomía del lugar que junto al buen vino harán una vez más de estas jornadas quesilleras, únicas e inolvidables", indicaron.

La organización del encuentro está a cargo de la Comisión Municipal de San Antonio que preside Juana Sandoval y para la ocasión anunciaron una cartelera de gran nivel conformada por artistas jujeños e tambiÚn invitados.

Así confirmaron la presencia del artista riojano Sergio Galleguillo, Los Carabajal que celebran 50 años con el folclore, Pitín Salazar, Coroico, Los de Jujuy, Jujeños, Amaranto, Tunay y tambiÚn los ganadores del prefestival del Quesillo.

"Esperamos que todo salga bien y que la gente se vaya con una experiencia linda y sobretodo que se divierta. Este es uno del últimos festivales del año en la provincia y uno de los más importantes", dijeron

Además destacaron la valía del producto que promociona el festival, "San Antonio se está posicionando como una marca registrada en la elaboración de quesillos y este encuentro sirve para que los emprendedores que se dedican a su producción sigan creciendo", destacaron indicando que en predio festivalero tambiÚn tendrán su lugar los artesanos locales con su creaciones y habrás puestos con opciones gastronómicas regionales.

"Los esperamos con los brazos abiertos, la idea es que la gente conozca San Antonio y que pueda apreciar un gran espectáculo. Les daremos la bienvenida con la hospitalidad que nuestra ciudad siempre demuestra", aseguraron invitando a todos a ser parte de la especial convocatoria.

El precio de las entradas para ser parte de la 40º edición del Festival Provincial del Quesillo y el Folklore fueron fijados en $ 350 (vip cubierta), $ 300 (platea cubierta), $ 250 (general cubierta A y B) y $ 200 (campo). Las mismas se pueden adquirir a travÚs del sitio web Autoentrada.com, en Annuar Shopping y tambiÚn en la Comisión Municipal de San Antonio.

Participaron de la conferencia de prensa, Fabio Díaz, a cargo del área turismo de la localidad de San Antonio; el vocal 1º de la Comisión Municipal, Gabriel Flores; Alejandro "Pulpo" Tejerina, miembro de la organización del festival e integrantes del grupo "Jujeños" y de "Los de Jujuy".

Un poco de historia sobre el "Festival de Festivales"

Transcurrían los primeros días del mes de diciembre del año 1978, la localidad de San Antonio se aprestaba a vivir en pocos días la fiesta de la patrona tutelar de la iglesia, la Inmaculada Concepción, cuenta una de las tantas anécdotas que unos meses antes, estando disfrutando las autoridades comunales y ocasionales parroquianos, de la tranquilidad y frescura que le brindaba la Plaza Local una tarde de primavera, se escuchaban acordes de guitarras y voces echadas al viento, esta era una situación que se repetía con mucha frecuencia.

Entonces uno de los de allí presente dijo: "...que lástima que no tengamos un encuentro o un lugar donde la changada pueda tocar y cantar...", otro que escuchaba atentamente dijo "...y por quÚ no organizamos un festival !...", otro dijo "...y que nombre le ponemos..." y se fueron dando una serie de diferentes alternativas, hasta se llegó a mencionar el Festival de la yusca, por la cercanía de la acequia que recorre la Plaza y por ese tradicional pez de la zona, entonces alguien dijo "...y por qué no le ponemos Festival del Quesillo ya que es un producto típico de la zona".

Y así fue que empezó a tomar vida el primer Festival Provincial del Quesillo y el Folklore, que tuvo su bautismo de fuego un 7 de diciembre de 1977 en la propia Plaza General San Martín, donde hoy se encuentran los juegos infantiles, con el trabajo de vecinos como Adolfo Cháves, Bernardo Carrillo, y el aporte desinteresado de dos hermanas "quesilleras" Milagros y Apolonia Balcarce. Porque

este encuentro que hoy es reconocido, no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional, no hubiera tenido el reconocimiento que hoy tiene si no fuese por el apoyo incondicional de aquellas "quesilleras" muy reconocidas en la zona.

Milagros Balcarce de Chávez, con su tesón y sus ganas de que San Antonio, tenga un reconocimiento provincial, aportó todo lo que estuvo a su alcance para su engrandecimiento.

Posteriormente, dado al crecimiento que tuvo el festival se sumaron otras mujeres quesilleras, como Andrea Gómez de Chávez, Adela Siares entre otras.

La segunda edición tuvo lugar en la intersección de las calles Belgrano y Sarmiento, posteriormente y por el crecimiento en público que tuvo el mismo fue trasladado al campo de Deportes del Club Sportivo San Antonio y finalmente en la actualidad esta gran propuesta cultural se realiza en las cómodas instalaciones del Complejo Cultural San Antonio cuyo escenario lleva el nombre de aquella pionera en la elaboración de este producto: Milagros Balcarce viuda de Cháves, en un reconocimiento más que justo.

Y por el mismo han desfilado numerosas populares figuras del cancionero folklórico nacional entre las que se pueden mencionar a Carlos Torre Vila, Los del Río, Los Cantores del Alba, el Chango Nieto Viviana Careaga, Mario Álvares Quiroga, El Chaqueño Palavecino, Paola Arias, Los de Jujuy, Los Amigos, Cuti y Roberto Carabajal, Tamara Castro, los Carabajal, entre muchos otros.

Pero también este festival le brindó la posibilidad de lograr su consagración artística a numerosos folcloristas jujeños, que desplegaron su arte en cuantas ocasiones tuvieron.

Por todo ello, la localidad de San Antonio los espera un año más para vivir en familia una renovada edición del llamado "Festival de festivales" en la bendita tierra sanantoneña, la tierra del quesillo y del buen vino.