Marcelo Tinelli anunció el día que arrancaría Showmatch 2018

El conductor sorprendió con la noticia. “¿No me digas que justo ese día cae lunes?”, preguntó con picardía.

Durante el Bailando 2017, Marcelo Tinelli bromeó con la fecha de la final del certamen, ya que los ritmos iban a una marcha demasiado lenta respecto al calendario. Sin embargo, se agilizó el certamen con la eliminación doble y finalmente el lunes 18 de diciembre se conocerán a los nuevos campeones.

Pero para sorpresa de todos, el conductor adelantó la fecha en que arrancaría Showmatch 2018. Mientras comunicaba a Henrán Piquín y Macarena Rinaldi que superaban la sentencia del Homenaje y despedía a Facu Mazzei, quien hizo un reemplazo, Tinelli aprovechó ese momento para tirar la noticia.

“Gracias Facu por todo. Te esperamos el año que viene. El 9 de abril empezamos”, dijo Marcelo. “Que información estoy tirando al voleo. No me digas que justo cae lunes. Si cae lunes ese es el día, no miré.”, agregó con picardía. Sí Marcelo, el 9 de abril cae lunes. Agendate. (eltrecetv)