"Mi compromiso es con la gente de Palpalá", dijo Rubén Rivarola

Luego de jurar y ocupar por primera vez su banca en el Concejo Deliberante de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, expresó su compromiso con los vecinos de la ciudad siderúrgica.

Rivarola, destacó que más allá de trabajar en la banca, "hay que estar en la calle y en los barrios con los vecinos".

"Creo que hay hablar y trabajar para la juventud, además de generar condiciones adecuadas para el trabajo genuino", indicó el flamante legislador comunal.

Al respecto de su rol de opositor en el Concejo palpaleño, Rivarola argumentó que velará "por los intereses de los vecinos y de la ciudad. Cuando un proyecto sume y aporte, no vamos a mirar el color político, vamos a acompañar, pero de no ser así, no lo vamos a hacer".