Luciana Salazar mostró la adorable colección de zapatos de Matilda

A pesar de la angustia, Luli, que desde finales de noviembre está instalada en Estados Unidos, ultima los detalles antes del nacimiento de la pequeña. Su familia entera viajó para acompañarla y se quedarán con ellos en Miami durante un mes y medio, hasta que cumplan con las vacunas y los trámites de documentación correspondientes.

Matilda ya cuenta con un pequeño placard repleto de zapatos. Distintos pares de coloridos Mary Janes en cuero, tela, charol y tejidos, con estampas de flores y apliques, forman el bendito paraíso de cualquier mamá coqueta. La foto la posteó la misma Luli ante el pedido de un fan en Twitter: "Así le ordené los zapatitos hace un ratito", contestó la rubia junto a la imagen.

No es la primera vez que Luli nos anticipa parte de la intimidad de su hija por nacer. Hace unos meses la modelo compartió, también en Twitter, un video del cuarto de Matilda previo a que su amiga, la diseñadora Milagros Resta, lo re decore. "Y así está ahora el cuarto de Matilda, todo vacío", explicó.

Según la obstetra de Lía, (la madre subrogada) Matilda podría nacer el 7 de diciembre a través de un parto natural. "Hace días, Lía me dijo que podía elegir a dos personas para que la acompañasen en la sala de parto. Entonces me preguntó: '¿Podrían ser mi marido y mi hija?'. Le dije que sí (se quiebra), porque me tocó el alma. Esa nenita, que sabe que su mamá está haciendo algo tan lindo. A mi beba la llama 'hermanita', les habla a sus amigos de ella y hasta le escribe cartitas… ¿Cómo podría quitarles ese momento?", explicó una Luciana muy conmovida sobre cómo será el parto de su hija.