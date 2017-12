Nueva conformación en el Concejo de Palpalá

"No interesa quien tenga la mayoría en el Concejo, hay que pelear por el pueblo", señaló Rubén Eduardo Rivarola.

Asumieron los ediles de Palpalá con los que se renuevan las 4 bancas elegidas el 22 de octubre. Abuchearon al elegir a los secretarios Administrativos y Parlamentario. La gente que asistió no le permitió expresarse al jefe comunal en su discurso.

En el marco de una sesión colmada de funcionarios y personas que asistieron al recinto, asumieron los ediles que ganaron el 22 de octubre. El intendente Pablo Palomares le tomó juramento a Julio César Mamaní, Leonardo Umacata, Noemí Chauque y Rubén Eduardo Rivarola.

Estuvieron presentes los diputados provinciales Rubén Armando Rivarola, Nilson Ortega, Carlos Amaya, Renán Dada y Pedro Belizán junto a otros funcionarios locales y familiares de los ediles, quienes asumieron como representantes del pueblo.

Posteriormente eligieron las autoridades del parlamento local, manteniéndose en el cargo como presidente del Concejo Deliberante, Noemí Chauque, vicepresidente primero, Roxana García y vicepresidente segundo, Rubén Eduardo Rivarola. En tanto el secretario Administrativo seguirá siendo Hernán Palomares y el secretario Parlamentario Aníbal Mansilla; a quienes les tomó juramento el propio jefe comunal.

Cabe destacar que los aplausos que acompañaron la asunción de los ediles cambió raudamente en abucheos y protestas en contra de los secretarios del deliberante palpaleño.

Luego el edil Julio César Mamaní señaló que le preocupa el trabajo como tema central, "hay mucho trabajo precario, yo trabajo en Aceros Zapla, y veo que están jubilando gente y no incorporan a nadie y estamos hablando de una planta que era un símbolo de Palpalá y Jujuy".

Por su parte, Leonardo Umacata dijo que le preocupan los problemas de los barrios ubicados en la periferia donde hay mucha necesidad y que "hay que mejorar las instituciones educativas como la Escuela Técnica de Palpalá".

Rubén Eduardo Rivarola

Mientras que Rubén Eduardo Rivarola señaló en cuanto a los nuevos desafíos del parlamento local que deben trabajar por la gente, "más allá de la banca hay que estar en la calle con el vecino en los barrios".

"Creo que hay pilares fundamentales como capacitar a la juventud y buscar trabajo para la gente", dijo el flamante concejal.

Sobre el diálogo con el resto de los ediles expresó que "mientras sea para el bien de la ciudad no me preocupan los colores políticos así ganen por mayoría, me preocupa lo que la gente necesita".

“Por el pueblo”

“No interesa quién tenga la mayoría en el Concejo Deliberante, aquí hay que pelear por el pueblo”, señaló el flamante edil de la ciudad siderúrgica Rubén Eduardo Rivarola.

“Dejaré en evidencia cuando se hagan mal las cosas y patearé todas las puertas para que a la gente se la escuche”, dijo.

Vale destacar que fue acompañado por una nutrida militancia del Justicialismo tanto dentro del recinto como fuera de él, donde fue recibido con abundante cotillón, saludos y buenos augurios para la gestión que comienza en el Concejo Deliberante de Palpalá.