“Adaptar esta iniciativa de Naciones Unidas a Jujuy”

¿Cuál es el objetivo de la visita?

-El motivo de nuestra visita a Jujuy es el siguiente; Argentina en el 2015 firmó una iniciativa de Naciones Unidas que se llama la Agenda 20-30 Los objetivos de desarrollo sostenible por la cual todos los países se comprometen a alcanzar determinados objetivos que tienen que ver con disminución de la pobreza, mejora de la educación, incremento del trabajo, cuidado del medioambiente etc. Los gobiernos provinciales y los municipales participan de esta iniciativa. El gobierno de Jujuy fue uno de los primeros gobiernos provinciales que adhirió a ésta iniciativa del gobierno nacional. A principios del año pasado se firmó un convenio con el gobernador Morales, a partir de ese momento el Copej (Consejo de Planificación Estratégica de Jujuy) a cargo de Ramiro Petrizzi comenzó un trabajo de adaptar esta iniciativa de Naciones Unidas a la provincia de Jujuy. Hoy (por ayer) se van a mostrar resultados de ese proceso, y de otras provincias del NOA para hablar de cómo se está trabajando. Es una iniciativa en la que no sólo están comprometidos no sólo los gobiernos sino las empresas, la sociedad civil, las universidades, el conjunto de la sociedad. Con el convenio se institucionaliza la relación entre el gobierno nacional, damos asistencia técnica, capacitación, y el gobierno provincial que lleva adelante la iniciativa en la provincia.

¿Qué tipo de acciones sugieren a los municipios? ¿Tiene que ver con acciones ecológica, ambientales?

-Los gobiernos municipales hacen muchas cosas por sus comunidades, desde el barrido, limpieza, el cuidado de los parques, el mejoramiento del centro comercial, los programas sociales. Todo eso tiene que ver con la agenda 20-30 y el desarrollo sostenible, y lo que le sugerimos a los municipios es que eso mismo que ya están haciendo, lo mejoren, le pongan indicadores de manera de saber cuál es el impacto. Lo primero que aconsejamos después ir incorporando actividades y acciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente, el hacer más agradable la vida a los ciudadanos.

¿La separación de residuos en orgánicos e inorgánicos puede ser una de ellas?

-Exactamente, o sea todo el tratamiento de la basura es un objetivo clave. Hay uno dentro de los 17 objetivos de Naciones Unidas, el 11 que los intendentes tienen que mirar con cuidado, porque está todo lo referido a lo que tiene que hacer un gobierno municipal. Uno de los temas es las actividades relacionadas con el cambio climático y la basura. Y eso se puede organizar, mejorar y ahí está todo lo que desde los gobiernos nacionales y provinciales pueden colaborar con los municipios. Nos quedan doce años para lograrlo a través de políticas de Estado. El poner en marcha esto lleva tiempo y nosotros confiamos que el año que viene la mayoría de las provincias van a estar trabajando con nosotros.

En su experiencia con otras provincias ¿qué iniciativas o trabajos han salido de los municipios?

-Las provincias se están poniendo a tono con esto porque es una iniciativa relativamente nueva pero ya hay muchas experiencias. Lo importante es la configuración y el armado de redes de municipios. Por ejemplo ya hay una red de municipios para el cambio climático. Es importante porque intercambian experiencias. Estas iniciativas impulsa es que los municipios comiencen a vincularse entre sí.

¿La universidad está vinculada para darle un incentivo?

-Sí. En todas las provincias estamos incentivando a los gobiernos provinciales para que convoquen a las universidades. Nosotros hemos firmado un convenio de cooperación para trabajar estos temas con el Consejo de Universidades Nacionales, las públicas, y estamos en gestiones para firma un convenio con el Consejo de rectores de universidades privadas, de manera que todo el sector del conocimiento, de la academia también participe de estas iniciativas. Hay que incorporarlas porque todo lo que tiene que ver con el conocimiento, innovación y la tecnología viene de la universidad. Muchas veces no participan, parecen ajenas, hay que incorporarlas. Hay muchas iniciativas que se necesitan para la mejora de los programas sociales, el cuidado del ambiente, la agroindustria, en mucho de eso el conocimiento y las investigaciones de la universidad es fundamental.