Aseguran que el proceso de desafuero de Cristina Kirchner podría llevar meses

Buenos Aires, 07 de diciembre (Télam) El procedimiento en el Senado para debatir el pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner podría extenderse durante meses debido a que debe ser tratado en una comisión aún no constituida y luego recibir aprobación en el recinto por dos tercios de los senadores presentes, según fuentes parlamentarias.

El secretario parlamentario, Juan Tunessi, explicó esta mañana que aún no se había recibido el pedido formal del juez Claudio Bonadio para que se retire la inmunidad de arresto de la ex presidenta, en el marco de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que dictó su procesamiento con prisión preventiva.

En este sentido, voceros de la vicepresidenta Gabriela Michetti precisaron a Télam que el ingreso del pedido al Senado ocurriría entre hoy y el lunes.

Una vez que ingrese a la mesa de entradas de proyectos del Senado, el escrito del juez Bonadio debe ser girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá un plazo de 60 días para dictaminar sobre el desafuero.

La comisión, que hasta el momento preside el senador del FPV Marcelo Fuentes, aún no fue constituida ni resueltas sus autoridades con la nueva composición de la Cámara, algo que deberá ocurrir en los próximos días.

Si la comisión de Asuntos Constitucionales se expide, el pleno del Senado podrá tratar una semana después el pedido de desafuero y si no lo hiciere el cuerpo podrá tratar el tema en el recinto en un plazo de 180 días con dos tercios de los senadores presentes, según establece la Constitución nacional.

El primer paso entonces será la conformación de la comisión y determinar quién será su presidente, debido a que es una de las comisiones que el oficialismo reclama luego de su triunfo electoral de octubre último.

Otro de los puntos que debe dilucidarse es de qué manera se incluiría la solicitud de desafuero en el período de sesiones extraordinarias ya que el temario a tratar está limitado a las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo.

Desde Cambiemos, tanto el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, como el recientemente electo senador por Misiones, Humberto Schiavoni, presidente del PRO, advirtieron que tomarán el asunto "con respeto institucional y seriedad", y que habrá que ser "cuidadosos" en el abordaje del tema en el recinto.

El jefe del bloque del peronismo, Miguel Pichetto, advirtió por su parte en reiteradas ocasiones que, en caso de plantearse a través de la Justicia un pedido de desafuero, debería existir condena firme, una regla no escrita en el Senado pero que se ha respetado ante causas judiciales como las del senador y ex presidente Carlos Menem por el contrabando de armas.

Pichetto reprueba lo ocurrido en la Cámara de Diputados, que desaforó al ex ministro de Planificación Julio De Vido ante el pedido de un juez y pese a no tener sentencia firme, y el presidente provisional del Senado, Pinedo, avisó que concuerda en este punto con el rionegrino.