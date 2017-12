¿Qué servicios habrá durante el feriado de mañana?

Quienes confirmaron que no atenderán al público son los mercados. La Dirección de Mercados de Feriascomunicó que mañana las naves:”6 de Agosto” (Central), Mercado de Concentración y Abasto, Hipólito Yrigoyen (ex –Abasto), Santa Rosa y 12 de Octubreno atenderán al público.



El organismo que preside Ítalo Salvador Cuba, confirmó quelos cinco mercados dependientes del municipio no abrirán sus puertas mañana, en tal sentido exhortó a las amas de casa a realizar sus compras en la presente jornada ya que las tareas se reanudarán en forma habitual el sábado 9.



Por otra parte, laDirección de Higiene Urbana confirmó queel servicio de recolección domiciliaria de residuos de éste viernes se cumplirá en forma normal,al igual que en las zonas concesionadas a la firma LIMSA S.A, no así las tareas de barrido y limpieza en el micro-centro de la ciudad.