Aparicio va por el título Mundial WKC ante Presa

Y por el título Argentino subirán al ring "Pequeño" Reyes vs. Zelarayán; "Puma" Vásquez vs Villanueva; y Papalardo vs. Grasso.

El estadio Federación de Básquet esta noche volverá a vibrar con una noche de kick boxing que arrancará a partir de las 22.30 donde la pelea central tendrá al crédito jujeño Javier "Yiyo" Aparicio y el uruguayo Javier Lara Presa.

Ambos luchadores se disputarán por el Título Mundial de la especialidad fiscalizada por la del WKC (Consejo Mundial de Kick Boxing) que contará con el arbitraje de Diego Vitzosky.

Además de la disputa por el centro mundial también en otros combates donde estará en juego el título Argentino, Noroeste Argentino y Provincial. Recordando que participarán pugilístas provenientes de Palpalá, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata. Entre algunos de los combates profesionales y amateurs de la noche se puede mencionar el choque que tendrán Villanueva vs "Puma" Vázquez, Papalardo vs. Grasso; Iván Chapana vs. "Duende" Correa (Salta), Joaquín "Comadreja" Tolaba vs. Walter Rinuet y Carlos Gaspar vs. Alejandro Martínez (Córdoba).

Uno de los protagonistas dela "Noche de Kick Boxing" será el palpaleños Marcelo Reyes de la Escuela Dragón del Norte que en categoría súper pesado intentará vencer al catamarqueño Zelarayán. "Nos venimos preparando con todo con el profe Danielo, dándole con todo al entrenamiento para disputar el título nacional de kick boxing contra Luis Zelarrayán de Catamarca, que será la revancha para definir quién es el mejor de argentina, el campeón", empezó diciendo el oriundo de Remate Grande en su visita previa a El Tribuno de Jujuy.

El robusto peleador reconoció que "ya lo conozco bien al rival y esa noche -hoy- se definirá quien es el mejor de toda la argentina, será un choque espectacular porque la última vez fue un empate, chocamos muy fuerte, fueron golpes muy explosivos así que los espero a todos porque va a ser una velada impresionante. Algo muy explosivo", agregó.

Así también en cuanto a su vida personal admitió que "por ahí no estamos tan vistos, no somos tan reconocidos, pero hay gente que nos apoya, necesitamos que toda la gente nos apoye para hacernos más conocidos. Un día normal es levantarse, trabajar en el campo, salgo y me voy a entrenar. Mi familia está muy orgullosa de todos los logros que tengo hasta el momento", finalizó Reyes.