Martínez y un buen año

"Cuando se quiere, se puede", una frase trillada pero que a Luis Martínez le queda bien. Con mucho esfuerzo, el piloto jujeño quedó sexto en la temporada 2017 del Superbike Argentino.

El motociclismo jujeño estuvo bien representado por "Lucho" Martínez. "Fue un campeonato y un año muy difícil y muy sacrificado en el que solamente pudimos asistir a seis fechas, fueron muchos kilómetros que hice solo, acompañado con mis fantasmas en diferentes rutas del país", reflexionó el piloto de la categoría stock bike 1000 cc.

Martínez resaltó que la idea "era cumplir con las ocho fechas del año, pero en dos no pude correr, una en Córdoba. Fui pero no largué porque llovía y no tenía las gomas para suelo mojado, y largar así era peligroso porque una caída podía provocarme una lesión y chau temporada o romper la moto", sostuvo al tiempo que agregó que "en la otra no viajé por falta de dinero". Sin embargo el jujeño nunca bajó los brazos y siguió tocando puertas, unos atendieron su pedido, otros no, pero con la fe intacta y el "bolsillo ajustado", logró quedar entre los mejores seis del país.

El motociclismo es muy amateurs, además de demandar para cada carrera una determinada inversión "y normalmente los equipos van con neumáticos para las pruebas libres, otro juego para clasificar y otro juego totalmente nuevos para la carrera, y eso se siente en el andar de la máquina", explicó Luis Martínez ante El Tribuno de Jujuy. Pero no se queja, porque para él "haber quedado entre los seis mejores es histórico", aunque sueña con poder cumplir con toda la temporada el año que viene "me gustaría poder correr el año que viene con más ayuda y tener la chance de pelear el campeonato". El último viaje se realizó por la colaboración recibida, "gracias a Dios por haberme permitido realizar esto que tanto me apasiona, mis padres, Mca Tomadin, Miguel González, Nelly Tomadin, Librería El Campeón, Diesel Luchini, Sergio Carattoni, al Rolly Team Motos Posadas Misiones, Rodolfo Rodríguez, Gabriel Kolomiejec, Francisco Bareiro, Fabián Rosinski, Secretaría de Deportes de la provincia, a Analía Franco, la Municipalidad de San Salvador, Raúl Jorge y José Domingo Rodríguez Bárcena, sin ellos no hubiese sido posible".